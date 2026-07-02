Συνάντηση με την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε την Τετάρτη το βράδυ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων της αμερικάνικης ανεξαρτησίας.

Η κ. Γκίλφοϊλ έγραψε στα social media: για «Ευχαριστώ θερμά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εξαιρετική φιλοξενία του και τη διοργάνωση ενός ειδικού δείπνου στο Μέγαρο Μαξίμου προς τιμήν της αμερικανικής ανεξαρτησίας. Καθώς γιορτάζουμε τα 250 χρόνια της αμερικανικής ανεξαρτησίας, αναλογιζόμαστε την εξαιρετική μας ιστορία — και τη διαχρονική φιλία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας. Είθε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να συνεχίσουν να αποτελούν φάρο ελευθερίας, είθε η εταιρική σχέση να συνεχίσει να ενισχύεται και να αποκτά όλο και μεγαλύτερο νόημα, και είθε η υπόσχεση της ελευθερίας να διαρκέσει για τις επόμενες γενιές».

My sincere thanks to @PrimeMinisterGR Mitsotakis for his exceptional hospitality in hosting a special dinner at the Maximos Mansion in honor of #Freedom250.

As we celebrate 250 years of American independence, we reflect on our extraordinary history — and on the enduring… pic.twitter.com/6qZlEJerfI — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) July 2, 2026

Πηγή: skai.gr

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