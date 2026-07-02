Οι διασώστες ανέσυραν ζωντανό έναν άνδρα από τα ερείπια ενός εννιαώροφου κτιρίου στη Βενεζουέλα, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε «θαύμα», οκτώ ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα.

Ο 44χρονος Ερνάν Αλμπέρτο Γκιλ Φλόρες, ο οποίος είχε θαφτεί κάτω από περίπου 9 μέτρα ερειπίων από τον χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου που κατέρρευσε στη Λα Γκουάιρα, απεγκλωβίστηκε την Πέμπτη έπειτα από μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης που διήρκεσε αρκετές ημέρες, με τη συμμετοχή τοπικών και διεθνών σωστικών συνεργείων.

En horas de la mañana de este jueves, rescatista extranjeros y venezolanos lograron extraer con éxito a Hernán Gil, el vigilante que había quedado atrapado entre los escombros en La Guaira.



La operación de salvamento duró casi 72 horas por la inestabilidad de la infraestructura… pic.twitter.com/LdQcL3Pq1O — Dereck Blanco (@dereckblanco) July 2, 2026

Η σύζυγός του, Γκουσμπιμάρ Γκονσάλες, δήλωσε στο CNN, λίγα λεπτά πριν από την επιτυχή διάσωση, ότι είχε ζήσει «ημέρες μεγάλης θλίψης» μετά τους σεισμούς, καθώς πίστευε ότι ο άνδρας της είχε χάσει τη ζωή του.

«Όταν όμως έμαθα ότι ήταν ζωντανός, είδα μια αχτίδα φωτός», είπε. «Κρατήθηκε σαν ήρωας».

ÚLTIMA HORA | Milagro en La Guaira: Rescatan con vida a Hernán Gil, el vigilante que duró casi ocho días atrapado entre los escombros en Playa Grande https://t.co/FqAM8WJHWb pic.twitter.com/XTnI4DD0Ax — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) July 2, 2026

Πρόσθεσε ακόμη ότι τα παιδιά τους τον περιμένουν στο σπίτι.

Ομάδες από τις ΗΠΑ, το Ελ Σαλβαδόρ, την Κόστα Ρίκα, την Πορτογαλία, το Μεξικό, τη Χιλή και τη Βενεζουέλα έσκαβαν για περισσότερες από τρεις ημέρες προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν, ενώ παράλληλα τον τροφοδοτούσαν με νερό και αέρα χρησιμοποιώντας ανιχνευτές και έναν εύκαμπτο σωλήνα.

Στην τελευταία φάση της επιχείρησης, περίπου 30 άνθρωποι εργάζονταν αδιάκοπα στον χώρο στάθμευσης του κτιρίου για να απομακρύνουν τα χαλάσματα, ενώ δύο διασώστες έσκαβαν μια σήραγγα τριών μέτρων.

Ocho días después de los terremotos, Hernán Gil, un guardia de seguridad de un edificio en Catia La Mar, es rescatado con vida de los escombros de un edificio de siete pisos.



Más de seis mil venezolanos han sido rescatados desde los terremotos. pic.twitter.com/NQ2GOm1qgR — Bruno Sgarzini (@brunosgarzini) July 2, 2026

Λίγα λεπτά προτού καταφέρουν να φθάσουν στον επιζώντα, χρησιμοποίησαν μία αερόσφυρα για να σπάσουν μια τελευταία πλάκα, με υπαρκτό τον κίνδυνο κατάρρευσης ενός διπλανού κτιρίου.

«Δεν έχω δει ποτέ κάτι τόσο δύσκολο, δεν γνωρίζω εάν έχει ήδη υπάρξει μια διάσωση τόσο μεγάλης διάρκειας με αυτά τα χαρακτηριστικά», σχολίασε από το σημείο ένα διασώστης που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Así era rescatado Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permaneció más de 7 días atrapado bajo los escombros del centro comercial Galerías Playa Grande, Maiquetía, La Guaira. #Venezuela pic.twitter.com/9AcalIOUqX — Hernán Mundo (@HernanMundo) July 2, 2026

Τμήματα των διαδρόμων πρόσβασης που κατασκεύασαν οι διασώστες για να φτάσουν κοντά του κατέρρευσαν αρκετές φορές, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που εγκυμονούσε η επιχείρηση τόσο για τους ίδιους όσο και για τον Γκιλ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν τελικά να αποκτήσουν οπτική επαφή με τον Γκιλ.

Σε βίντεο που καταγράφηκε από μικρή κάμερα, η οποία εισήχθη στα ερείπια όπου ήταν παγιδευμένος ο Γκιλ, ακούγεται ένας Χιλιανός πυροσβέστης να του ζητά να στρέψει το κεφάλι του προς την κάμερα.

🇻🇪 ¡Un gran esfuerzo de todos!



Así fueron los momentos previos al rescate de Hernán Gil, guardia de seguridad atrapado en el sótano de un centro comercial que colapsó por los sismos en Venezuela. Rescatistas le suministraron agua por medio de una manguera.



Video:… pic.twitter.com/qQE4eCcEJ4 — Milenio (@Milenio) July 2, 2026

Το ένα του μάτι ήταν έντονα κοκκινισμένο, ενώ φορούσε προστατευτική μάσκα, την οποία οι διασώστες του είχαν περάσει νωρίτερα μέσα από μια μικρή οπή, ώστε να τον προστατεύσουν από τη σκόνη και τα συντρίμμια που δημιουργούνταν κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Ο πυροσβέστης τού ζήτησε επίσης να φορέσει προστατευτικά γυαλιά, προκειμένου να προστατεύσει τα μάτια του, καθώς οι διασώστες συνέχιζαν να απομακρύνουν με ιδιαίτερη προσοχή τα ερείπια που τον περιέβαλλαν.

Τα σωστικά συνεργεία ανέφεραν ότι βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία με τον Γκιλ και ότι του παρείχαν νερό, τροφή και φαρμακευτική αγωγή, χορηγώντας του υγρά μέσω σωλήνα και σύριγγας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Χιλής χαρακτήρισε την επιχείρηση διάσωσης «εξαιρετικά πολύπλοκη», καθώς το κτίριο παρέμενε ασταθές και οι ομάδες διάσωσης έπρεπε να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο πτώσης συντριμμιών.

Ο Σεμπαστιάν Μοκορκέρ, μέλος της ομάδας UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) του ΟΗΕ, δήλωσε ότι «μόνο από θαύμα επιτυγχάνονται διασώσεις» επτά ημέρες μετά από έναν σεισμό.

Το λεγόμενο «χρυσό παράθυρο» για τον εντοπισμό επιζώντων είναι συνήθως οι τρεις πρώτες ημέρες μετά τον σεισμό, καθώς στη συνέχεια οι πιθανότητες επιβίωσης χωρίς πρόσβαση σε νερό μειώνονται ραγδαία.

Οι διασώστες ειδοποιήθηκαν για πρώτη φορά την Κυριακή ότι ενδέχεται να υπάρχει ακόμη ένας ζωντανός άνθρωπος κάτω από τα ερείπια του εμπορικού κέντρου Galerías Playa Grande, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό της Κόστα Ρίκα.

Στη συνέχεια, οι ομάδες διάσωσης επιβεβαίωσαν την παρουσία επιζώντα χρησιμοποιώντας ραντάρ, σόναρ και εξοπλισμό ανίχνευσης ήχου, ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Χιλής.

Επί τρεις ημέρες, διασώστες και ειδικοί από περίπου έξι χώρες εργάζονταν για να ανοίξουν μια ασφαλή δίοδο μέσα από τα ερείπια και να παράσχουν στον Γκιλ την απαραίτητη υποστήριξη για να παραμείνει στη ζωή.



Πηγή: skai.gr

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