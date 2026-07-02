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«Θαύμα» στη Βενεζουέλα: Απεγκλωβίστηκε ζωντανός έπειτα από οκτώ ημέρες στα ερείπια - Δείτε βίντεο

Στην τελευταία φάση της επιχείρησης, περίπου 30 άνθρωποι εργάζονταν αδιάκοπα στον χώρο στάθμευσης του κτιρίου για να απομακρύνουν τα χαλάσματα,

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Βενεζουέλα

Οι διασώστες ανέσυραν ζωντανό έναν άνδρα από τα ερείπια ενός εννιαώροφου κτιρίου στη Βενεζουέλα, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε «θαύμα», οκτώ ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα.

Ο 44χρονος Ερνάν Αλμπέρτο Γκιλ Φλόρες, ο οποίος είχε θαφτεί κάτω από περίπου 9 μέτρα ερειπίων από τον χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου που κατέρρευσε στη Λα Γκουάιρα, απεγκλωβίστηκε την Πέμπτη έπειτα από μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση διάσωσης που διήρκεσε αρκετές ημέρες, με τη συμμετοχή τοπικών και διεθνών σωστικών συνεργείων.

Η σύζυγός του, Γκουσμπιμάρ Γκονσάλες, δήλωσε στο CNN, λίγα λεπτά πριν από την επιτυχή διάσωση, ότι είχε ζήσει «ημέρες μεγάλης θλίψης» μετά τους σεισμούς, καθώς πίστευε ότι ο άνδρας της είχε χάσει τη ζωή του.

«Όταν όμως έμαθα ότι ήταν ζωντανός, είδα μια αχτίδα φωτός», είπε. «Κρατήθηκε σαν ήρωας».

Πρόσθεσε ακόμη ότι τα παιδιά τους τον περιμένουν στο σπίτι.

Ομάδες από τις ΗΠΑ, το Ελ Σαλβαδόρ, την Κόστα Ρίκα, την Πορτογαλία, το Μεξικό, τη Χιλή και τη Βενεζουέλα έσκαβαν για περισσότερες από τρεις ημέρες προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν, ενώ παράλληλα τον τροφοδοτούσαν με νερό και αέρα χρησιμοποιώντας ανιχνευτές και έναν εύκαμπτο σωλήνα.

Στην τελευταία φάση της επιχείρησης, περίπου 30 άνθρωποι εργάζονταν αδιάκοπα στον χώρο στάθμευσης του κτιρίου για να απομακρύνουν τα χαλάσματα, ενώ δύο διασώστες έσκαβαν μια σήραγγα τριών μέτρων.

Λίγα λεπτά προτού καταφέρουν να φθάσουν στον επιζώντα, χρησιμοποίησαν μία αερόσφυρα για να σπάσουν μια τελευταία πλάκα, με υπαρκτό τον κίνδυνο κατάρρευσης ενός διπλανού κτιρίου.

«Δεν έχω δει ποτέ κάτι τόσο δύσκολο, δεν γνωρίζω εάν έχει ήδη υπάρξει μια διάσωση τόσο μεγάλης διάρκειας με αυτά τα χαρακτηριστικά», σχολίασε από το σημείο ένα διασώστης που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Τμήματα των διαδρόμων πρόσβασης που κατασκεύασαν οι διασώστες για να φτάσουν κοντά του κατέρρευσαν αρκετές φορές, αναδεικνύοντας τους κινδύνους που εγκυμονούσε η επιχείρηση τόσο για τους ίδιους όσο και για τον Γκιλ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν τελικά να αποκτήσουν οπτική επαφή με τον Γκιλ.

Σε βίντεο που καταγράφηκε από μικρή κάμερα, η οποία εισήχθη στα ερείπια όπου ήταν παγιδευμένος ο Γκιλ, ακούγεται ένας Χιλιανός πυροσβέστης να του ζητά να στρέψει το κεφάλι του προς την κάμερα.

Το ένα του μάτι ήταν έντονα κοκκινισμένο, ενώ φορούσε προστατευτική μάσκα, την οποία οι διασώστες του είχαν περάσει νωρίτερα μέσα από μια μικρή οπή, ώστε να τον προστατεύσουν από τη σκόνη και τα συντρίμμια που δημιουργούνταν κατά την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Ο πυροσβέστης τού ζήτησε επίσης να φορέσει προστατευτικά γυαλιά, προκειμένου να προστατεύσει τα μάτια του, καθώς οι διασώστες συνέχιζαν να απομακρύνουν με ιδιαίτερη προσοχή τα ερείπια που τον περιέβαλλαν.

Τα σωστικά συνεργεία ανέφεραν ότι βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία με τον Γκιλ και ότι του παρείχαν νερό, τροφή και φαρμακευτική αγωγή, χορηγώντας του υγρά μέσω σωλήνα και σύριγγας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Χιλής χαρακτήρισε την επιχείρηση διάσωσης «εξαιρετικά πολύπλοκη», καθώς το κτίριο παρέμενε ασταθές και οι ομάδες διάσωσης έπρεπε να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο πτώσης συντριμμιών.

Ο Σεμπαστιάν Μοκορκέρ, μέλος της ομάδας UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) του ΟΗΕ, δήλωσε ότι «μόνο από θαύμα επιτυγχάνονται διασώσεις» επτά ημέρες μετά από έναν σεισμό.

Το λεγόμενο «χρυσό παράθυρο» για τον εντοπισμό επιζώντων είναι συνήθως οι τρεις πρώτες ημέρες μετά τον σεισμό, καθώς στη συνέχεια οι πιθανότητες επιβίωσης χωρίς πρόσβαση σε νερό μειώνονται ραγδαία.

Οι διασώστες ειδοποιήθηκαν για πρώτη φορά την Κυριακή ότι ενδέχεται να υπάρχει ακόμη ένας ζωντανός άνθρωπος κάτω από τα ερείπια του εμπορικού κέντρου Galerías Playa Grande, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό της Κόστα Ρίκα.

Στη συνέχεια, οι ομάδες διάσωσης επιβεβαίωσαν την παρουσία επιζώντα χρησιμοποιώντας ραντάρ, σόναρ και εξοπλισμό ανίχνευσης ήχου, ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Χιλής.

Επί τρεις ημέρες, διασώστες και ειδικοί από περίπου έξι χώρες εργάζονταν για να ανοίξουν μια ασφαλή δίοδο μέσα από τα ερείπια και να παράσχουν στον Γκιλ την απαραίτητη υποστήριξη για να παραμείνει στη ζωή.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βενεζουέλα Σεισμός
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