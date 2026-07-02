Μουντιάλ 2026: Το ένα «ιερό τέρας» θα συνεχίσει, το άλλο θα τερματίσει 

Ποιος να το περίμενε. Δύο από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές του 21ου αιώνα - αν όχι οι δύο μεγαλύτεροι - να πρέπει να κάνουν τον «τελευταίο τους χορό» στον... αντιποδοσφαιρικό Καναδά!

Σε λίγες ώρες στο Τορόντο, σε μία πόλη που παραδοσιακά παίζουν χόκεϊ και που τα τελευταία χρόνια πανηγύρισε και ένα πρωτάθλημα στο ΝΒΑ, θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει τον αγώνα Πορτογαλία-Κροατία για τους «32» του Μουντιάλ. Ένας από τους δύο θα πάει σπίτι του. Είτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, είτε ο Λούκα Μόντριτς.

Για περισσότερα από είκοσι χρόνια υπήρξαν οι απόλυτοι ηγέτες των χωρών τους. Κατέκτησαν σχεδόν τα πάντα σε συλλογικό επίπεδο, φόρεσαν το περιβραχιόνιο με υπερηφάνεια και έγιναν σύμβολα για εκατομμύρια φιλάθλους. Όμως οι διαδρομές τους με τις εθνικές ομάδες ήταν εντελώς διαφορετικές.

Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία της Πορτογαλίας

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι απλώς ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Πορτογαλίας. Είναι ο ποδοσφαιριστής που μετέτρεψε μια χώρα με σπουδαίο ταλέντο, σε μόνιμη δύναμη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Στα Παγκόσμια Κύπελλα αγωνίστηκε για πρώτη φορά το 2006 και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις Μουντιάλ, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική διάρκεια της καριέρας του. Ωστόσο, το μοναδικό παράσημο που λείπει από τη συλλογή του είναι μια πραγματικά μεγάλη πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η κορυφαία διάκριση της Πορτογαλίας με εκείνον αρχηγό παραμένει η τέταρτη θέση του 2006, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να σκοράρει σε αγώνα νοκ άουτ του θεσμού.

Εκεί όπου ο Ρονάλντο έγραψε πραγματικά ιστορία ήταν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το 2016 οδήγησε την Πορτογαλία στην κατάκτηση του πρώτου μεγάλου τίτλου της ιστορίας της, νικώντας τη Γαλλία στον τελικό, ενώ το 2019 σήκωσε και το πρώτο UEFA Nations League.

Παράλληλα, κατέρριψε σχεδόν κάθε διεθνές ρεκόρ, καθώς είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές και τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των εθνικών ομάδων.

Λούκα Μόντριτς: Ο άνθρωπος που έβαλε την Κροατία στην ελίτ

Αν ο Ρονάλντο άλλαξε την ιστορία της Πορτογαλίας, ο Λούκα Μόντριτς άλλαξε την ιστορία μιας ολόκληρης ποδοσφαιρικής γενιάς στην Κροατία.

Όταν ανέλαβε τα ηνία της εθνικής ομάδας, η Κροατία είχε ήδη την ανάμνηση της τρίτης θέσης του 1998. Εκείνος όμως την οδήγησε ακόμη ψηλότερα. Στο Μουντιάλ του 2018 πραγματοποίησε μια από τις κορυφαίες εμφανίσεις αρχηγού στην ιστορία της διοργάνωσης. Η Κροατία έφτασε μέχρι τον τελικό απέναντι στη Γαλλία και ο Μόντριτς κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του τουρνουά.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στο Κατάρ, απέδειξε ότι η επιτυχία μόνο τυχαία δεν ήταν. Οδήγησε ξανά την Κροατία στο βάθρο, κατακτώντας την τρίτη θέση και το Χάλκινο Βραβείο του Μουντιάλ.

Σε αντίθεση με τον Ρονάλντο, ο Μόντριτς δεν πανηγύρισε ποτέ την κατάκτηση ενός Euro, όμως έφτασε με την Κροατία μέχρι τον τελικό του UEFA Nations League το 2023, χάνοντας στα πέναλτι από την Ισπανία.

Συμπαίκτες, φίλοι και αντίπαλοι

Η σχέση των δύο δεν περιορίζεται στις εθνικές ομάδες. Από το 2012 έως το 2018 υπήρξαν συμπαίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης, κατακτώντας μεταξύ άλλων τέσσερα Champions League και δημιουργώντας μία από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες της σύγχρονης εποχής. Ο Μόντριτς «τάιζε» με ασίστ τον Ρονάλντο, ενώ ο Πορτογάλος ολοκλήρωνε τις επιθέσεις με τον γνώριμο τρόπο του.

Απόψε ίσως κλείνει ένας κύκλος

Ο Ρονάλντο είναι 41 ετών και ο Μόντριτς 40. Παρά την ηλικία τους εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς για τις εθνικές τους ομάδες, όμως όλοι γνωρίζουν ότι κάθε παιχνίδι μπορεί να είναι το τελευταίο τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ίσως ο ένας συνεχίσει και ο άλλος αποχαιρετήσει. Ίσως και οι δύο γράψουν ακόμη ένα κεφάλαιο στην ήδη τεράστια καριέρα τους.

Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, το βέβαιο είναι πως το Πορτογαλία – Κροατία δεν θα είναι απλώς μια μάχη για την πρόκριση. Θα είναι μια γιορτή για δύο «ιερά τέρατα» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, δύο αρχηγούς που αφιέρωσαν τη ζωή τους στις εθνικές τους ομάδες και άφησαν ένα αποτύπωμα που δύσκολα θα επαναληφθεί.

Πηγή: skai.gr

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