Νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αποκαλύπτουν ότι οι επιβλέποντες μηχανικοί είχαν εντοπίσει προβλήματα στο εργοτάξιο αρκετές ώρες πριν από το συμβάν.

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Οι ένοικοι των διαμερισμάτων παραμένουν στο σημείο για τρίτο εικοσιτετράωρο, προκειμένου, μετά την απομάκρυνση των συντριμμιών, να διαπιστώσουν αν έχει διατηρηθεί κάποιο από τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Την ίδια ώρα, πλήθος ερωτημάτων παραμένει, όχι μόνο όσον αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες των εκσκαφών που έλαβαν χώρα στο διπλανό οικόπεδο όσο και για το εάν οι ένοικοι τελικά ειδοποιήθηκαν έγκαιρα, από τους εργαζόμενους που βρίσκονταν στο εργοτάξιο, για τον κίνδυνο που υπήρχε.

Με βάση τα παραπάνω, ιδιαιτέρως σημαντική κρίνεται η μαρτυρία μιας ιδιοκτήτριας, η οποία και αντιλήφθηκε, πριν την καταστροφή πως κάτι δεν πήγαινε καλά.

«Η μηχανικός μου, μόλις έφτασε στο σημείο μου είπε πως βάσει αυτών που είδε, στο σπίτι δε θα έπρεπε να μπω, ενώ από τη μεριά των ατόμων που εργαζόντουσαν στην υπό ανέγερση οικοδομή με διαβεβαίωναν πώς δεν υπήρχε πρόβλημα και πως το κτίριο δε θα κατέρρεε σε καμία περίπτωση» είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας πως μετά από λίγη ώρα είδε το κτίριο να καταρρέει μπροστά στα μάτια της.

Υπενθυμίζεται πως με βάση τα όσα έχουν μεταφέρει οι δικηγόροι τους, οι πέντε κατηγορούμενοι, οι οποίοι χθες αφέθηκαν ελεύθεροι, υποστήριξαν πως ειδοποίησαν τους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Ο ισχυρισμός τους αυτός θα τεθεί υπό έρευνα εντός των επομένων ημερών.

Σε κάθε περίπτωση, κλιμάκια μηχανικών από την περιφέρεια Αττικής, προέβησαν σε έλεγχο στατικότητας, στη διπλανή πολυκατοικία η οποία και έχει σφραγιστεί για λόγους ασφαλείας.

Στο σημείο έσπευσε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προκειμένου να μιλήσει με τους κατοίκους του κτιρίου που κατέρρευσε, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση για έκτακτη οικονομική ενίσχυση 3.000 ευρώ που θα δοθεί για τα πρώτα έξοδα των οικογενειών.

Παράλληλα υπογράμμισε πως υπάρχει μέριμνα εκ μέρους του Δήμου ο οποίος έχει συνομιλήσει τόσο με ξενοδοχεία όσο και με ιδιοκτήτες κατοικιών σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης προκειμένου να βρεθεί μια προσωρινή στέγη για αυτές τις οικογένειες.

Πηγή: skai.gr

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