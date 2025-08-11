Τζος Ντουχάμελ: Η ήρεμη καθημερινότητα μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ

Ο Τζος Ντουχάμελ, ο αναγνωρισμένος πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής σειράς γουέστερν «Ransom Canyon», επέλεξε να αφήσει πίσω του τα φώτα του Χόλιγουντ και να αναζητήσει μια διαφορετική ποιότητα ζωής στη Μινεσότα. Ο γνωστός ηθοποιός έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο περιοδικό People, αναφέροντας πως η απόφασή του αυτή ήρθε ως ανάγκη για επιστροφή στις ρίζες του και αναζήτηση μιας πιο αυθεντικής καθημερινότητας.

Όπως ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αγαπώ πολύ τη δουλειά μου, αλλά ένιωσα την ανάγκη να επιστρέψω στις ρίζες μου, να κάνω ξανά πράγματα με τα χέρια μου. Να φτιάχνω, να κατασκευάζω και να ασχολούμαι με απλά πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα». Επέμεινε, επίσης, πως «είμαι περισσότερο ο άνθρωπος που θέλει να μείνει πιστός στις ρίζες του, να γυρίσει πίσω στα απλά πράγματα και να βελτιώσει όποιες δεξιότητες χρειάζονται σε αυτόν τον κόσμο της τεράστιας τεχνολογίας».

Νέο ξεκίνημα στη φύση και στη δημιουργία

Εδώ και πάνω από μία δεκαετία, ο Ντουχάμελ είχε αγοράσει μία μεγάλη έκταση γης κοντά στο Φάργκο της Βόρειας Ντακότα, όπου ξεκίνησε να οικοδομεί ένα ρουστίκ ξύλινο σπίτι. Το ονομάζει το «καταφύγιο της κρίσης» και, όπως αποκάλυψε, σήμερα αυτό βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία: «Είμαστε σε ένα σημείο τώρα που νομίζω ότι έχει τελειώσει. Είναι πλήρως κατοικήσιμη».

Αγκαλιάζοντας την απλότητα, ο ηθοποιός αναφέρει ότι αυτή η μετακόμιση τού χάρισε την ευκαιρία να εκτιμήσει ξανά τα στοιχειώδη: «Έχουμε συνηθίσει πολύ όλες αυτές τις πολυτέλειες και τις ανέσεις, αλλά νομίζω ότι για μένα είναι μια ευκαιρία να απολαύσω πραγματικά τα απλά πράγματα στη ζωή που είναι η οικογένεια, οι φίλοι και η δημιουργία αναμνήσεων» σημείωσε με έμφαση.

Οικογένεια και ζωή στη φύση

Ο Τζος Ντουχάμελ είναι πατέρας ενός γιου 18 μηνών, του Σέπερντ, τον οποίο απέκτησε με την Όντρα Μάρι, ενώ έχει και έναν δεύτερο γιο, τον 11χρονο Άξλ, από τον γάμο του με τη Φέργκι. Η οικογένεια απολαμβάνει πλέον τη ζωή κοντά στη φύση. Ο ίδιος περιγράφει με ενθουσιασμό: «Είμαστε βαθιά μέσα στο δάσος και αυτό έχει πλάκα. Υπάρχουν λευκοκέφαλοι θαλασσαετοί παντού, όπως και βίδρες που κολυμπούν με τα μικρά τους».

Η επιλογή του Ντουχάμελ αναδεικνύει μια στροφή προς ένα πιο ουσιαστικό τρόπο ζωής, δίνοντας έμφαση στην οικογένεια, τη φύση και τη δημιουργία στιγμών μακριά από τη φρενίτιδα της μεγάλης πόλης και της τεχνολογικής εξέλιξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

