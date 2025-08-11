Ζώδια: Τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες; - Ο Κώστας Λεφάκης έχει τις απαντήσεις

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η καρδιά του Αυγούστου σας δίνει την ευκαιρία μιας απόδρασης, είτε την οργανώσετε, είτε όχι! Οι συμπτώσεις και οι επικοινωνιακές σας δυνατότητες λειτουργούν αποτελεσματικά και ωφέλιμα. Η υποστήριξη των δικών σας ανθρώπων γίνεται αισθητή. Οι νεότεροι έχετε νέες ερωτικές επιτυχίες. Οι περισσότερο φιλόδοξοι περνάτε σε μια φάση εκτέλεση σχεδίων ή αποφάσεων που εξυπηρετούν τους σκοπούς σας. Όσοι έχετε καθυστερημένες υποχρεώσεις φροντίστε να τις καλύψετε.

Ταύρος

Το πιθανότερο είναι να περάσετε με δικούς σας ανθρώπους, όμορφα τις μέρες που ακολουθούν σε οικεία και γνωστά μέρη. Πάντα θυμάστε τις καλές στιγμές του παρελθόντος και θέλετε να τις επαναλάβετε. Αυτή τη φορά θα διευκολυνθείτε να το πετύχετε. Ερωτικά θα κυριαρχήσει ο αναβρασμός και οι πρωτοβουλίες που θα πάρετε προβλέπονται επιτυχείς. Όσοι εργάζεστε εποχιακά έχετε αρκετή δουλειά και κούραση να υποστείτε. Μια συνάντηση, ή μια είδηση θα τονίσει το ηθικό σας.

Δίδυμοι

Με τον Άρη στο Ζυγό και τον Ερμή που επιστρέφει ορθόδρομος στον Λέοντα, οι μέρες που θα ακολουθήσουν θα είναι ευχάριστες και εύφορες. Η αξιοποίηση των επικοινωνιακών σας δυνατοτήτων θα είναι χαρακτηριστική. Διευκολύνεστε σε μετακινήσεις και ταξίδια, ενώ αυτά που θα συζητήσετε, ή θα διαπραγματευτείτε, θα φέρουν άμεσα αποτελέσματα. Το περιβάλλον θα σας απασχολήσει και θα σας απορροφήσει αρκετή ενέργεια. Τα αισθηματικά σας βρίσκονται σε νέα φάση εξέλιξης.

Καρκίνος

Η σύμπτωση της συνάντησης Αφροδίτης – Δία στο ζώδιό σας είναι ένας καλός οιωνός και βοηθά τόσο στην εξέλιξη προσωπικών σχέσεων, όσο και επαγγελματικών θεμάτων. Είναι μια εποχή που οτιδήποτε κάνετε φέρνει θετικά αποτελέσματα και οτιδήποτε αρχίσετε υπόσχεται επιτυχία. Στα αισθηματικά αναμφίβολα έχετε επιτυχία. Οι περισσότερο φιλόδοξοι κερδίζετε σε δημοτικότητα και όσοι θέλετε να πετύχετε ένα εδώ και καιρό δύσκολο όνειρο, μπορείτε να το προσπαθήσετε.

Λέων

Οι μέρες συνεχίζουν να είναι ενδιαφέρουσες, αλλά καταναλωτικές. Οι επιδιώξεις σας επιταχύνονται με τη βοήθεια της καλής σας τύχης και ο παράγοντας σύμπτωση σας δίνει δυνατές ερωτικές συγκινήσεις. Θα αμελήσετε λίγο την πρακτική πλευρά της ζωής η οποία ένα μήνα αργότερα θα σας καλέσει να ανταποκριθείτε με το παραπάνω. Ο Άρης στο Ζυγό ευνοεί νέες γνωριμίες κοινωνικές και απολαυστικά ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Παρθένος

Πολλά πράγματα θα πάρουν μια καλύτερη τροπή καθώς ο Ερμής επανήλθε ορθόδρομος και η στενή προσέγγιση Αφροδίτης – Δία στον Καρκίνο θα συμβάλλει στην πραγματοποίηση προσδοκιών, στην καλύτερη διάθεση των άλλων απέναντί σας και στην ανακάλυψη καινούριων ενδιαφερόντων ή και καινούριων προορισμών. Στα οικονομικά υπάρχει μια κινητικότητα τόσο στην είσπραξη, όσο όμως και στην κατανάλωση. Φροντίστε να μη χαθεί η ισορροπία τους!

Ζυγός

Με τον Άρη στο ζώδιό σας ενισχύεται η φυσική σας κατάσταση, η δημιουργική σας ικανότητα, αλλά και οι ερωτικές σας ορέξεις. Γενικότερα, οι μέρες που ακολουθούν θα φύγουν γρήγορα αλλά και ευχάριστα. Ο Ήλιος με τον Ερμή μαζί στο ζώδιο του Λέοντα σας βοηθά να ψυχαγωγηθείτε και να περάσετε όμορφα την περίοδο του 15αύγουστου. Όσοι είστε περισσότερο εκτεθειμένοι ή και φιλόδοξοι οργανώστε τις δραστηριότητες και τις παρουσίες σας.

Σκορπιός

Έντονο προβλέπεται το διάστημα των επόμενων ημερών με επίκεντρο το 14αύγουστο. Όχι ότι δεν θα περάσετε καλά, αλλά οι κοινωνικές σας υποχρεώσεις και η κινητικότητα του στενού σας περιβάλλοντος φτάνει σε σημείο να σας εξουθενώσει. Ευτυχείς όσοι είστε μακριά από όλα αυτά και περνάτε τις διακοπές σας στα συνήθη, απομονωμένα μέρη που σας αρέσουν. Συναισθηματικά, ανοίγονται επίσης νέες προοπτικές, ή ζείτε ευχάριστες στιγμές. Το κακό είναι ότι αυτήν την εποχή δεν μπορείτε να ξεφύγετε ή να απομονωθείτε, οπότε μην το βασανίζετε άσκοπα.

Τοξότης

Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που σας αρέσει και περνάτε καλά. Έτσι και τώρα οι συνδυασμοί των πλανητικών θέσεων σας επιτρέπουν να το επαναλάβετε. Παρά τις οικογενειακές σας υποχρεώσεις, ή δεσμεύσεις θα μπορέσετε να ξεφύγετε και να κάνετε αυτό που θέλετε. Όπως και οι υπόλοιποι έτσι κι εσείς θα δείτε τις μέρες να περνούν γρήγορα γι αυτό προσπαθήστε να μη χάνετε το χρόνο που είναι απαραίτητος για την ξεκούρασή σας. Ερωτικά, διαμορφώνεται μια κατάσταση περισσότερο μυστική ή παρασκηνιακή.

Αιγόκερως

Η καρδιά του Αυγούστου και μαζί του φετινού καλοκαιριού τονίζει ιδιαίτερα και αιφνίδια την τύχη στα αισθηματικά. Άλλο τόσο όμως, ο κοινωνικός και επαγγελματικός τομέας δείχνουν επίσης να κάνουν προόδους. Οι συμπτώσεις και οι εμπειρίες θα είναι ενδιαφέρουσες, κυρίως στους νεότερους του ζωδίου σας. Όσοι κάνετε τις διακοπές σας τώρα θα έχετε συχνότερα ψυχαγωγικές στιγμές, περισσότερο από σύμπτωση και όχι από επιδίωξη. Όσοι παραμένετε στα καθήκοντά σας θα διεκπεραιώσετε εύκολα τις υποχρεώσεις που συνεπάγονται.

Υδροχόος

Ο Ήλιος διασχίζει τον Λέοντα και το 15αύγουστο θα έχετε ευχάριστα περιστατικά, κοινωνικού αλλά και αισθηματικού ενδιαφέροντος. Ο Άρης στο Ζυγό πνέει έναν ούριο άνεμο, κατάλληλο να πραγματοποιήσει τα ταξιδιωτικά σας σχέδια. Οι θάλασσα και οι δίνες της σας προκαλούν. Γενικότερα, έχετε μια καλύτερη εικόνα μέσα από την εξέλιξη των γεγονότων για το τι πρέπει να κάνετε από εδώ και πέρα τόσο στον επαγγελματικό, όσο και στον οικονομικό τομέα. Τέλος συνειδητοποιείτε πιο ξεκάθαρα, τόσο τις μεγάλες αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον όσο και αυτές που γίνονται μέσα σας.

Ιχθύες

Ο Αύγουστος είναι ένας μήνας που σας προβληματίζει, παρόλο που πάντα προσπαθείτε να ξεκουραστείτε και να διασκεδάσετε. Μετά τις πλανητικές αλλαγές που συνέβησαν και τη βελτίωσή τους, το υπόλοιπο του Αυγούστου παρουσιάζεται πιο ευχάριστο και τυχερό, ειδικά για εσάς όπου τα προηγούμενα διαστήματα σας απογοήτευσαν, ή σας εξουθένωσαν. Ωστόσο, οι βασικοί τομείς παραμένουν σε μεταβατικό στάδιο το οποίο κλείνει οριστικά τον επόμενο Μάρτιο και η ζωή σας από εκεί και πέρα παίρνει ένα καλύτερο δρόμο.

