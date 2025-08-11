Η Ρόζι Χάντινγκτον (Rosie Huntington) έδειξε για άλλη μία φορά το απίστευτο σώμα της, ποζάροντας με ένα μικροσκοπικό λευκό μπικίνι στο Instagram.

Το 38χρονο πρώην μοντέλο της Victoria's Secret, πιο fit από ποτέ, πόζαρε στην παραλία, καλύπτοντας εν μέρει τα πόδια της με ένα διαφανές λευκό παντελόνι.

Συμπλήρωσε την εμφάνιση στην παραλία με ένα εντυπωσιακό χρυσό κολιέ και σκουλαρίκια και προστάτευσε τα μάτια της με ένα μοντέρνο ζευγάρι oversized μαύρα γυαλιά ηλίου.

Οι θαυμαστές της έσπευσαν να αποθεώσουν το σώμα της με σχόλια όπως «με κάθε ανάρτηση της Ρόζι, μετανιώνω για το κινεζικό φαγητό» και «η πιο καυτή γυναίκα στον κόσμο».

Η 38χρονη καλλονή είναι (σχεδόν) παντρεμένη με τον διάσημο ηθοποιό Τζέισον Στέιθαμ. Έχουν σχέση εδώ και 15 χρόνια και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά.



Πηγή: skai.gr

