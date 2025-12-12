Τζορτζ Κλούνεϊ: Τέλος ο γόης του Χόλιγουντ – Δεν ξαναφιλάω στην οθόνη…

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχτηκε ότι οι μέρες του ως γόης του Χόλιγουντ έχουν τελειώσει και, μετά από συζητήσεις με τη σύζυγό του Αμάλ, δεν θα φιλάει πλέον κορίτσια στην οθόνη.

Ο 64χρονος ηθοποιός, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε μια σειρά ρομαντικών κωμωδιών κατά τη διάρκεια της καριέρας του, φιλώντας ηθοποιούς όπως η Τζούλια Ρόμπερτς και η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, δήλωσε ότι η ηλικία του πλέον αποκλείει περαιτέρω ρόλους αυτού του είδους. Ο ίδιος, όπως είπε στην «Daily Mail», σκοπεύει να χειριστεί αυτή την αλλαγή, ακολουθώντας τα βήματα ενός άλλου εμβληματικού ηθοποιού: «Προσπαθώ να ακολουθήσω τον δρόμο που χάραξε ο Πολ Νιούμαν. Εντάξει, δεν θα φιλάω πια κορίτσια..».

Αποδεχόμενος το πέρασμα του χρόνου, πρόσθεσε: «Όταν έγινα 60, είχα μια συζήτηση με τη γυναίκα μου. Της είπα: ‘’Κοίτα, μπορώ ακόμα να παίζω μπάσκετ με τα παιδιά. Παίζω με 25χρονους’’. Μπορώ ακόμα να αντέξω, είμαι σε καλή φόρμα. Αλλά σε 25 χρόνια, θα είμαι 85 ετών. Δεν έχει σημασία πόσες μπάρες δημητριακών τρως, αυτός είναι ο πραγματικός αριθμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο διάσημος ηθοποιός είχε τρομοκρατηθεί όταν ένας σκηνοθέτης επέκρινε τις ικανότητές του στο φιλί, αφού χρησιμοποίησε τις «πραγματικές του κινήσεις» για τη σκηνή. Ο σταρ θυμήθηκε την ταπεινωτική στιγμή από την αρχή της καριέρας του, όταν γυρνούσε μια ερωτική σκηνή με μια συμπρωταγωνίστρια και ο σκηνοθέτης τον επέπληξε για τις κινήσεις του.

George Clooney, 64, admits his Hollywood heartthrob days are over and following discussions with wife Amal, 47, 'won't be kissing anymore girls' onscreen https://t.co/pBZXYX8yZq — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 12, 2025

«Θυμάμαι ότι στην αρχή της καριέρας μου, έπρεπε να γυρίσω μια σκηνή φιλιού με μια κοπέλα και ο σκηνοθέτης μου είπε: ‘’Όχι έτσι’’. Και εγώ απάντησα: ‘’Φίλε, αυτή είναι η κίνηση μου! Αυτό κάνω στην πραγματική ζωή!’’», είπε στην εφημερίδα «The New York Times».

Λίγες ημέρες πριν, ο ηθοποιός έδωσε μια σπάνια εικόνα της οικογενειακής του ζωής με τα δίδυμα, καθώς παραδέχτηκε ότι «έκανε παιδιά αργά, για να μπορεί να περνάει χρόνο μαζί τους». Μίλησε, επίσης, για τις πιέσεις που υφίσταται κανείς όταν προσπαθεί να ισορροπήσει τον χρόνο με τους αγαπημένους του και την εξέλιξη της καριέρας του όταν ξεκινάει.

Μιλώντας στην εφημερίδα «The Times», είπε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θυσιάζουν χρόνο με την οικογένειά τους για να βγάλουν τα προς το ζην όταν ξεκινούν την καριέρα τους. Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αλλά κοίτα, για μένα είναι πιο εύκολο. Έκανα παιδιά πολύ αργά και έτσι μπορούσα να περνάω περισσότερο χρόνο μαζί τους. Αλλά όταν είσαι νέος; Αυτό είναι δύσκολο». Τέλος, εξήγησε ότι τώρα που είναι μεγαλύτερος, πιο έμπειρος και πιο ασφαλής οικονομικά, μπορεί να είναι πιο επιλεκτικός ως προς τα έργα που αναλαμβάνει, ενώ στην αρχή «δεν έχεις κανέναν έλεγχο» πάνω σε αυτό.

Πηγή: skai.gr

