Τζορτζ Κλούνεϊ: Οι φόβοι για άνοια, η γήρανση και η δυσκολία να θυμηθεί τις ατάκες του

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ προκαλεί νέες ανησυχίες για την υγεία του, αφού παραδέχτηκε ότι πλέον δυσκολεύεται να θυμάται τις ατάκες του στο πλατό. Μια αποκάλυψη που έχει οδηγήσει τους φίλους και τους ανθρώπους του χώρου να αναρωτιούνται σιωπηλά αν η ηλικία έχει αρχίσει να επηρεάζει έναν από τους πιο διαχρονικούς σταρ του Χόλιγουντ.

Οι ανησυχίες του ηθοποιού, σύμφωνα με το «Radar, ήρθαν στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της προώθησης της νέας του ταινίας, «Jay Kelly» για το Netflix, στην οποία υποδύεται έναν γηραιό, κουρασμένο από τη ζωή κινηματογραφικό είδωλο.

Ο 64χρονος Τζορτζ Κλούνεϊ ανακάλυψε ότι ο σκηνοθέτης Νόα Μπάουμπαχ είχε φτιάξει βίντεο από τις παλιές του δουλειές, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει τη ζωή του στην οθόνη – από το κούρεμα της δεκαετίας του ‘80 στην ταινία «The Facts of Life» μέχρι τα χρόνια της επιτυχίας του στην τηλεοπτική σειρά «ER» στη δεκαετία του ‘90. Η υπενθύμιση της νιότης του, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες του με τη μνήμη, έχουν προκαλέσει φήμες στη βιομηχανία του θεάματος, σύμφωνα με το μέσο.

Μια πηγή κοντά στην παραγωγή ισχυρίστηκε: «Οι άνθρωποι ανησυχούν, επειδή μιλάει πιο ανοιχτά για το ότι ξεχνάει τις ατάκες του. Αυτό δημιουργεί ερωτήματα για το αν πρόκειται απλώς για γήρανση ή για κάτι πιο σοβαρό. Λένε ότι η άνοια είναι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους του Τζορτζ, καθώς πάντα υπερηφανευόταν για την έξυπνη εμφάνισή του και το γεγονός ότι ήταν ένας από τους πιο έξυπνους ανθρώπους».

Μια άλλη πηγή που έχει συνεργαστεί με τον Κλούνεϊ για χρόνια πρόσθεσε: «Ήταν πάντα οξυδερκής, αλλά στο πλατό μιλούσε για το πόσο γρήγορα περνούν τα πράγματα τώρα. Αυτό τρόμαξε τους ανθρώπους. Κανείς δεν θέλει να σκέφτεται τον Τζορτζ Κλούνεϊ να γερνάει όπως όλοι μας».

Πριν γίνει ένας από τους πιο πλούσιους σταρ του Χόλιγουντ - έχει περιουσία πάνω από 550 εκατ. δολάρια - ο Κλούνεϊ ήταν ένας βιοπαλαιστής ηθοποιός που πουλούσε παπούτσια, ασφάλειες και δεχόταν όποιον ρόλο του προσφερόταν. Μάλιστα, ο ίδιος θυμάται εκείνα τα χρόνια με αγάπη, ακόμα κι αν δεν ήταν καθόλου λαμπερά.

Και είναι αλήθεια ότι με το χαρακτηριστικό χαμόγελο, την άνετη γοητεία και τη φυσική του κομψότητα, κατάφερε να ξεχωρίσει όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά ως ένας άνθρωπος που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο Χόλιγουντ και πέρα από αυτό.

Γεννημένος σε μια οικογένεια με βαθιά σχέση με τα μέσα ενημέρωσης, ο Τζορτζ Κλούνεϊ φάνηκε από νωρίς πως είχε μέσα του τη σπίθα του καλλιτέχνη. Στον κινηματογράφο απέδειξε πως μπορεί να είναι πολλά περισσότερα από ένας όμορφος leading man. Από κωμωδίες μέχρι πολιτικά δράματα και περιπέτειες υψηλών προδιαγραφών, ο ηθοποιός έδειξε ότι διαθέτει εύρος, βάθος και ένστικτο. Παράλληλα, βρήκε τη δική του φωνή πίσω από την κάμερα, σκηνοθετώντας ταινίες με ουσία και κοινωνικό προβληματισμό.

Μία από τις πρώτες κινηματογραφικές του προσπάθειες ήταν η χαοτική ταινία τρόμου του 1983 «Grizzly II: Revenge», που άφησε τον Κλούνεϊ, τον Τσάρλι Σιν και τη Λόρα Ντερν να περιπλανιούνται στην Ουγγαρία. «Χρηματοδοτήθηκε από αυτούς τους Ούγγρους. Και μετά έχασαν τα χρήματα. Και έτσι μείναμε εκεί για περίπου δύο μήνες και, κυριολεκτικά, πήγε να μας φάει μια αρκούδα στην πρώτη σκηνή. Η ταινία δεν βγήκε ποτέ», αποκάλυψε ο ίδιος.

Η ταινία επανεμφανίστηκε το 2020, προς μεγάλη του απογοήτευση. «Κάποιος ανόητος τη βρήκε και πήρε ένα σωρό παλιά πλάνα με σκ@... Και τα έβαλε όλα μαζί και μετά από 40 χρόνια, παίρνω τις χειρότερες κριτικές της ζωής μου».

Η προσωπική του ζωή -και κυρίως ο γάμος του με την Αμάλ, μια διεθνώς αναγνωρισμένη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων-συμπλήρωσε την εικόνα ενός άνδρα γοητευτικού, προσγειωμένου και βαθιά ευαισθητοποιημένου. Μαζί δημιούργησαν μια οικογένεια που κρατά χαμηλούς τόνους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, δείχνοντας πως η αληθινή λάμψη δεν βρίσκεται μόνο στις πρεμιέρες και στις κάμερες, αλλά στις αξίες και στις επιλογές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.