Τζορτζ Κλούνεϊ: Πώς έγινε ο «βασιλιάς των διαφημίσεων» και βγάζει εκατομμύρια…

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποδεικνύει ότι, πέρα από σπουδαίος ηθοποιός, είναι και αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής στον κόσμο των διαφημιστικών συνεργασιών.

Ο 64χρονος σταρ, που εδώ και δύο δεκαετίες αποτελεί το εμβληματικό πρόσωπο της Nespresso, αυξάνοντας τον τραπεζικό του λογαριασμό κατά περίπου 30 εκατομμύρια λίρες, υπέγραψε ακόμη ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο συμβόλαιο, αυτή τη φορά με την αμερικανική πλατφόρμα διανομής φαγητού Grubhub. Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο διάσημος ηθοποιός εθεάθη τις τελευταίες εβδομάδες να γυρίζει διαφημιστικό σποτ για την εταιρεία στο North Mymms Park.

George Clooney signs lucrative deal with food delivery giant Grubhub after raking in millions from coffee and watch ads https://t.co/b3piwduhQJ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 28, 2025

Η διαφημιστική του πορεία μόνο φτωχή δεν είναι. Το 2010, καμπάνια για τη Fiat του απέφερε έως και 1 εκατομμύριο λίρες, ενώ έχει συνεργαστεί με μεγάλα brands όπως η Martini & Rossi, η DNB Bank, το Omaze, η Warburtons, η Mercedes-Benz και η Toyota.

Ο βραβευμένος πρωταγωνιστής των «Gravity» και «Ocean’s Eleven», πατέρας των οκτάχρονων διδύμων Ella και Alexander που έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του Αμάλ, εκτιμάται ότι διαθέτει περιουσία που αγγίζει τα 500 εκατ. λίρες, αν συνυπολογιστούν οι τηλεοπτικές του δουλειές και τα πολυάριθμα brand deals.

Ωστόσο, ακόμη και αυτό το εντυπωσιακό ποσό, ίσως, ωχριά μπροστά στον Ντουέιν Τζόνσον, ο οποίος αυτή τη στιγμή διατηρεί, τουλάχιστον, 14 ενεργές διαφημιστικές συνεργασίες. Ένα είναι βέβαιο: ο Τζορτζ Κλούνεϊ συνεχίζει να πουλά όχι μόνο καφέ ή υπηρεσίες delivery, αλλά και το ίδιο του το brand με επιτυχία, που λίγοι μπορούν να συναγωνιστούν…

