Λεονάρντο Ντι Κάπριο-Βιτόρια Σερέτι: Το σπάνιο δημόσιο φιλί τους που μαγνήτισε τα βλέμματα

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η κατά πολύ νεότερη σύντροφός του, το μοντέλο Βιτόρια Σερέτι, απαθανατίστηκαν σε σπάνιες στιγμές δημόσιας τρυφερότητας στο Λος Άντζελες. Ο 51χρονος σταρ του «Τιτανικού» και η 27χρονη Ιταλίδα καλλονή εθεάθησαν να απολαμβάνουν χαλαρές αγορές στη Melrose Place, αψηφώντας τη βροχή.

Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, το ζευγάρι -ντυμένο από την κορυφή ως τα νύχια στα μαύρα- αντάλλαξε ένα τρυφερό φιλί. Ο Ντι Κάπριο διατήρησε χαμηλό προφίλ, φορώντας μαύρο puffer μπουφάν πάνω από φούτερ με κουκούλα και καπέλο, μαύρο παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια. Η σύντροφός του εμφανίστηκε με μαύρη καμπαρντίνα και γυαλιά ηλίου, ενώ σε στιγμιότυπα φαίνεται να μιλά στο τηλέφωνο καθώς το ζευγάρι περιηγείται στα καταστήματα, με διακριτικές εκδηλώσεις τρυφερότητας.

Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti share sweet kiss in rare PDA moment https://t.co/k92CRHinpw pic.twitter.com/K9xKh8pxGb — Page Six (@PageSix) December 28, 2025

Παρότι σπάνια εμφανίζονται μαζί δημόσια, οι δυο τους έχουν απασχολήσει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας. Τον Αύγουστο, μετά τον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ στη Βενετία, φωτογραφήθηκαν σε γιοτ ανοιχτά της Φορμεντέρα, σε πιο ανέμελες στιγμές.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό «Time», ο Ντι Κάπριο εξήγησε γιατί προτιμά να κρατά χαμηλό προφίλ. «Είναι μια ισορροπία που προσπαθώ να διαχειριστώ σε όλη την ενήλικη ζωή μου», ανέφερε, τονίζοντας πως εμφανίζεται δημόσια μόνο όταν έχει «κάτι να πει ή κάτι να δείξει». Όπως είπε, στόχος του είναι μια μακρά καριέρα, χωρίς το κοινό να κουραστεί από τη συνεχή παρουσία του.

Bae Leonardo DiCaprio & Vittoria Ceretti were spotted grabbing lunch at a local cafe before shopping at A.P.C. —a high-end French fashion brand—on Melrose Place in LA on Friday (Dec 26).



(Credit: Backgrid)#LeonardoDiCaprio#VittoriaCeretti pic.twitter.com/DFKd6YnjOl — Daily Leo DiCaprio (@dailyleodicapri) December 28, 2025

Η σχέση του ηθοποιού με το μοντέλο έγινε γνωστή τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν εθεάθησαν να ανταλλάσσουν φιλιά σε νυχτερινό κλαμπ στην Ίμπιζα. Ο διάσημος ηθοποιός έχει στο παρελθόν συνδεθεί με αρκετά νεότερες γυναίκες του χώρου της μόδας, όπως η Τζίτζι Χαντίντ και η Καμίλα Μορόνε, γεγονός που συχνά πυροδοτεί συζητήσεις γύρω από την προσωπική του ζωή, την οποία, όπως φαίνεται, εξακολουθεί να προστατεύει με κάθε τρόπο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.