Οι θαυμαστές του Χάρι Στάιλς προετοιμάζονται για την πολυαναμενόμενη επιστροφή του το 2026, μετά το βίντεο-έκπληξη που δημοσίευσε ο ποπ σταρ χθες.

Στο κανάλι του στο YouTube ο τρεις φορές βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής δημοσίευσε ένα βίντεο διάρκειας άνω των οκτώ λεπτών που καταγράφει την τελευταία συναυλία του στο RCF Arena στο Ρέτζο Εμίλια της Ιταλίας, στις 22 Ιουλίου 2023 στο πλαίσιο της περιοδείας «Love On Tour».

Το βίντεο δείχνει τους θαυμαστές και τις θαυμάστριες να περιμένουν έξω από τον συναυλιακό χώρο, να συζητούν και να μοιράζονται θεωρίες για την εμφάνιση του τραγουδιστή. «(Υπάρχει) κάποια θλίψη επειδή είναι η τελευταία συναυλία, μετά θα εξαφανιστεί» λέει ένας θαυμαστής στα ιταλικά.

Το βίντεο αργότερα δείχνει τον Βρετανό μουσικό να παίζει μια διασκευή μπαλάντας για πιάνο του τραγουδιού «Forever, Forever», το οποίο φέρει και τον τίτλο του βίντεο. «Το έγραψα αυτό για εσάς» λέει ο τραγουδιστής στα ιταλικά.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές αν το βίντεο είναι απλώς υπενθύμιση του γεγονότος, απόσπασμα ντοκιμαντέρ ή προάγγελος ανακοίνωσης νέας μουσικής. Η τελευταία φορά που το πρώην μέλος των One Direction δημοσίευσε βίντεο στο YouTube ήταν πριν από δύο χρόνια: μία αναδρομή τρεισήμισι λεπτών της παγκόσμιας περιοδείας, με τίτλο «Love On Tour, Forever».

Ο Στάιλς δεν έχει κυκλοφορήσει μουσική από το 2022 όταν με το funky synth-pop project «Harry's House» κέρδισε το πολυπόθητο βραβείο Grammy για το Άλμπουμ της Χρονιάς το 2023. Μετά τη νίκη του ακολούθησε καριέρα υποκριτικής συμμετέχοντας στις ταινίες «Don't Worry Darling» και «My Policeman».

Τον Σεπτέμβριο, ο Χάρι Στάιλς έτρεξε στον Μαραθώνιο του Βερολίνου, αλλά με διαφορετικό όνομα: Στεντ Σαράντος. Ο τραγουδιστής έφθασε στη γραμμή τερματισμού σε δύο ώρες, 59 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Μόλις λίγους μήνες πριν από αυτό, ο τραγουδιστής συμμετείχε στον Μαραθώνιο του Τόκιο, τον οποίο ολοκλήρωσε στον επίσης εντυπωσιακό χρόνο των τριών ωρών, 24 λεπτών και επτά δευτερολέπτων.

