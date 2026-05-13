Τζορτζ Κλούνεϊ για την έκπληξη γενεθλίων της Αμάλ: «Στα 65 μπορεί να πέσεις κάτω από το σοκ»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney) γιόρτασε τα 65α γενέθλιά του στο Σαιν-Τροπέ, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Αμάλ, η οποία φρόντισε να του ετοιμάσει μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, χιούμορ και αγαπημένα πρόσωπα.

Το διάσημο ζευγάρι βρέθηκε στη Γαλλική Ριβιέρα τις προηγούμενες ημέρες, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μαζί με φίλους στο περίφημο Club 55. Ωστόσο, όπως αποκάλυψαν οι ίδιοι στη βρετανική «Vogue» κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα 50 χρόνια του King’s Trust στο Λονδίνο, η βραδιά των γενεθλίων του χολιγουντιανού σταρ έκρυβε αρκετές ανατροπές.

Η Αμάλ Κλούνεϊ αποκάλυψε πως οργάνωσε κρυφά μια σειρά από εκπλήξεις για τον σύζυγό της, ανάμεσά τους και την εμφάνιση φίλων του μεταμφιεσμένων μέσα στο πάρτι. «Του έκανα έκπληξη στα γενέθλιά του, στην πραγματικότητα με διάφορα πράγματα…», είπε αρχικά, με τον Τζορτζ Κλούνεϊ να συμπληρώνει γελώντας: «Ναι, είχε βάλει φίλους μου να εμφανιστούν μεταμφιεσμένοι». Η Αμάλ εξήγησε πως οι φίλοι του παρίσταναν τους σερβιτόρους της βραδιάς.

Ο διάσημος ηθοποιός αντιμετώπισε την κατάσταση με το γνωστό του χιούμορ, αστειευόμενος για την ηλικία του. «Είναι επικίνδυνο να κάνεις έκπληξη σε κάποιον όταν γίνεται 65 ετών, γιατί μπορεί να πέσεις κάτω. Ξέρεις, μπορεί να είναι και το τέλος σου, οπότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός όταν κάνεις έκπληξη σε ανθρώπους», είπε γελώντας. Στη συνέχεια πρόσθεσε με αυτοσαρκασμό: «Ακόμα στέκομαι όρθιος… μόλις και μετά βίας».

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2014 στη Βενετία, θεωρείται εδώ και χρόνια ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά του Χόλιγουντ. Μαζί έχουν αποκτήσει τα δίδυμα παιδιά τους, τον Αλεξάντερ και την Έλα, τα οποία σύντομα θα γιορτάσουν τα γενέθλιά τους.

Η Αμάλ Κλούνεϊ μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά τους, τονίζοντας πως θέλουν να διατηρήσουν ζωντανή την περιέργεια και την κριτική σκέψη τους. «Θέλουμε να παραμείνουν περίεργα, να κάνουν πολλές ερωτήσεις και να αμφισβητούν πράγματα που δεν τους φαίνονται λογικά, όπως πολλά από όσα συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

