Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επιμένει στη δήλωσή του ότι δεν έχει τσακωθεί ποτέ με την Αμάλ

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επιμένει -και μάλιστα με απόλυτη βεβαιότητα- ότι ο ίδιος και η σύζυγός του, Αμάλ, δεν έχουν τσακωθεί ούτε μία φορά από τότε που παντρεύτηκαν. Τρία χρόνια μετά τη δήλωση που είχε προκαλέσει αίσθηση στο «CBS Mornings», ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επανήλθε στο θέμα σε πρόσφατη συνέντευξή του στους «Los Angeles Times».

Όταν ο δημοσιογράφος σχολίασε ότι η συγκεκριμένη άποψη είναι «δύσκολο να γίνει πιστευτή», έπειτα από 11 χρόνια γάμου, ο Κλούνεϊ υπερασπίστηκε τη θέση του. «Ήμουν 52 ετών», εξήγησε ο πρωταγωνιστής του «Ocean’s Eleven». «Υπάρχει λόγος που τα ασφάλιστρα για τις ηλικίες 16 έως 25 είναι τόσο υψηλά. Έχει να κάνει με την επιθετικότητα».

«Δεν ήθελα να ξαναπαντρευτώ»

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι μετά τον πρώτο του γάμο με την Τάλια Μπάλσαμ, από το 1989 έως το 1993, δεν είχε καμία πρόθεση να ξαναπαντρευτεί. «Δεν το σκεφτόμουν καν», είπε. «Αλλά ερωτεύτηκα τρελά το άτομο που άλλαξε τα πάντα». Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, πατέρας των 8χρονων διδύμων, Έλα και Αλεξάντερ, αποκάλυψε επίσης ότι αρχικά δεν ήθελε να κάνει παιδιά, αλλά αναθεώρησε όταν γνώρισε την Αμάλ. «Είμαι πολύ πιο σίγουρος για τον εαυτό μου και δεν έχω πια την ανάγκη να κερδίζω τις διαφωνίες», εξήγησε. «Όταν είσαι νέος, θέλεις να κερδίζεις τα πάντα».

Παρά τις αμφισβητήσεις, ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός επιμένει ότι λέει την αλήθεια. «Καλή προσπάθεια», απάντησε αστειευόμενος στον δημοσιογράφο. «Θα με βάλεις σε μπελάδες με τη γυναίκα μου».

Όταν το θέμα είχε έρθει ξανά στο προσκήνιο το 2022, η ίδια η Αμάλ Κλούνεϊ είχε σχολιάσει με χιούμορ ότι η δήλωση του συζύγου της φαινόταν «εξωφρενική» στους δικούς της ανθρώπους. «Έχω έναν ξάδελφο που κάθε φορά που μας βλέπει ρωτάει: “Λοιπόν, τσακωθήκατε επιτέλους;” πριν καν μας πει γεια», είχε πει η διεθνώς αναγνωρισμένη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ γνωρίστηκαν το 2013, αρραβωνιάστηκαν έναν χρόνο αργότερα και παντρεύτηκαν το 2014 στην Ιταλία. Και, σύμφωνα με τον ίδιο, συνεχίζουν να ζουν έναν γάμο χωρίς καβγάδες, όσο απίστευτο κι αν ακούγεται. Μια σχέση που, όπως λέει ο ίδιος, βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, την ωριμότητα και την επιλογή να μην μετατρέπουν τις διαφωνίες σε συγκρούσεις. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει τονίσει ότι με την Αμάλ έμαθε να ακούει περισσότερο και να αφήνει τον εγωισμό στην άκρη, κάτι που, κατά τη γνώμη του, κάνει τη διαφορά.

Για το ζευγάρι, η επικοινωνία και το χιούμορ λειτουργούν ως «βαλβίδα αποσυμπίεσης», ενώ το γεγονός ότι και οι δύο έχουν διαμορφωμένες προσωπικότητες και σταθερές αξίες συμβάλλει σε μια ήρεμη καθημερινότητα. Όπως έχει αφήσει να εννοηθεί ο ηθοποιός, δεν πρόκειται για έναν «τέλειο» γάμο, αλλά για μια συνειδητή επιλογή να πορεύονται μαζί χωρίς φωνές και ανταγωνισμούς, κάτι που, τελικά, ίσως να είναι και το πραγματικό μυστικό της σχέσης τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.