«Η απουσία του γίνεται τώρα αβάσταχτη»: Συγκλονίζει η χήρα του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Τρεις μήνες μετά τον θάνατο του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, η σύζυγός του, Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ, προχώρησε σε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση, μιλώντας ανοιχτά για τον πόνο της απώλειας και το πώς η οικογένειά τους προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Ο αγαπημένος ηθοποιός του «Dawson’s Creek» έφυγε από τη ζωή στις 11 Φεβρουαρίου σε ηλικία 48 ετών, έπειτα από μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου τρίτου σταδίου. Η είδηση του θανάτου του είχε προκαλέσει σοκ στο Χόλιγουντ και μεγάλη συγκίνηση στους θαυμαστές του, καθώς ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είχε μιλήσει δημόσια για την περιπέτεια της υγείας του μόλις λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή.

Η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ δημοσίευσε στο Instagram παλιές οικογενειακές φωτογραφίες του ηθοποιού με τα παιδιά τους. Στη συνέχεια περιέγραψε με σπαρακτικό τρόπο πώς αρχίζει πλέον να συνειδητοποιεί την πραγματικότητα της απώλειας. «Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τι είναι το πένθος. Η προστασία του σοκ έχει πια φύγει. Η πραγματικότητα αρχίζει να γίνεται αντιληπτή…και μου λείπει. Λείπει σε όλους μας».

Παρά τον αβάσταχτο πόνο, η ίδια εξομολογήθηκε ότι αισθάνεται την παρουσία του συζύγου της πιο έντονα από ποτέ. «Υπάρχει όμως ένα διαφορετικό είδος μαγείας στον αέρα. Τον νιώθω. Τον γνωρίζω πιο βαθιά. Η σύνδεσή μου με τον Θεό έχει δυναμώσει. Τα πέπλα του σύμπαντος έχουν γίνει πιο λεπτά και εμπιστεύομαι ότι αυτός είναι ο δρόμος που η οικογένειά μου ήταν γραφτό να ακολουθήσει».

Η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια φίλους, συγγενείς αλλά και τους θαυμαστές του ηθοποιού για τη στήριξη που έχουν προσφέρει όλο αυτό το διάστημα.

Ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με καρκίνο το 2023, ενώ δημοσιοποίησε την ασθένειά του τον Νοέμβριο του 2024. «Έχω καρκίνο του παχέος εντέρου. Αντιμετωπίζω ιδιωτικά αυτή τη διάγνωση και κάνω ό,τι μπορώ για να την ξεπεράσω με τη στήριξη της υπέροχης οικογένειάς μου. Υπάρχουν λόγοι αισιοδοξίας και αισθάνομαι καλά», είχε δηλώσει τότε.

Παρά τη δύσκολη μάχη που έδινε, ο ηθοποιός συνέχισε να εργάζεται μέχρι το τέλος. Η τελευταία του εμφάνιση θα προβληθεί στη νέα prequel σειρά του «Legally Blonde» με τίτλο «Elle», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Prime Video τον Ιούλιο του 2026.

Πηγή: skai.gr

