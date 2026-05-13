Η Κάιλι Μινόγκ θυμάται τον μεγάλο της έρωτα: «Ο Μάικλ Χάτσενς είχε μεγάλη επίδραση πάνω μου»

Η Κάιλι Μινόγκ (Kylie Minogue) ανοίγει για πρώτη φορά την καρδιά της για τη σχέση που σημάδεψε τη ζωή της, μιλώντας για τον αείμνηστο τραγουδιστή των INXS, Μάικλ Χάτσενς (Michael Hutchence), στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Kylie».

Η διάσημη Αυστραλή ποπ σταρ, που εδώ και δεκαετίες κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, αποκαλύπτει άγνωστες μέχρι σήμερα λεπτομέρειες για τον μεγάλο έρωτα που έζησε με τον Χάτσενς από το 1989 έως το 1991.

Η Κάιλι Μινόγκ ήταν μόλις 21 ετών όταν γνώρισε τον εκρηκτικό frontman των INXS, μια σχέση που – όπως παραδέχεται σήμερα – άλλαξε ολόκληρη την κοσμοθεωρία της. «Ήμουν 21 όταν γνωριστήκαμε και πολύ ευαίσθητη… Το λέω με την καλύτερη δυνατή έννοια», εξομολογείται στο ντοκιμαντέρ.

Η τραγουδίστρια παραδέχεται ότι ο Μάικλ Χάτσενς είχε καθοριστική επίδραση στη ζωή και την προσωπικότητά της, ενώ η απώλειά του εξακολουθεί να τη συγκινεί βαθιά σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό του το 1997. «Είχε τόσο μεγάλη επίδραση πάνω μου. Ήταν ένας έξυπνος, ευγενικός, βαθύς, καλλιτεχνικός και ενδιαφέρων άνθρωπος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιγράφει τη σχέση τους ως ένα ταξίδι γεμάτο ανακαλύψεις, εμπειρίες και έντονα συναισθήματα. «Ζήσαμε ένα όμορφο ταξίδι μέσα από αυτή τη σχέση. Ο θάνατός του το 1997 ήταν μια απώλεια για πολλούς ανθρώπους, ανάμεσά τους κι εγώ», αναφέρει με εμφανή συγκίνηση.

Η Κάιλι Μινόγκ εξηγεί ακόμη πως ο Χάτσενς ήταν ο άνθρωπος που την έβγαλε από τη «γυάλινη» εικόνα της νεαρής ποπ σταρ και της άνοιξε έναν εντελώς νέο κόσμο. «Ο κόσμος αναρωτιέται γιατί συγκινούμαι ακόμη τόσο πολύ… και υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ένας από αυτούς είναι ότι ήταν ένα από τα πρώτα μεγάλα βήματά μου προς την ενηλικίωση και προς έναν μεγαλύτερο κόσμο», λέει.

«Έναν κόσμο γεμάτο δυνατότητες και ανακαλύψεις. Ταξίδια, λογοτεχνία, υπερβολές, σχέσεις, τέχνη, έκφραση, performance… η λίστα δεν τελειώνει ποτέ. Ήμουν στην ιδανική ηλικία για να ζήσω εκείνη τη στιγμή», προσθέτει.

Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix αναμένεται να παρουσιάσει την πιο προσωπική και ανθρώπινη πλευρά της Κάιλι Μινόγκ, φωτίζοντας όχι μόνο τη μουσική της πορεία αλλά και τις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε μακριά από τα φώτα της σκηνής. Στο trailer που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, η τραγουδίστρια εμφανίζεται ιδιαίτερα συγκινημένη όταν μιλά για τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού το 2005. «Ένιωθα αποκομμένη από το σώμα μου. Ήμουν τρομοκρατημένη για όσα έρχονταν», παραδέχεται.

Η αδελφή της, Dannii Minogue, αποκαλύπτει επίσης στο ντοκιμαντέρ πόσο δύσκολη ήταν εκείνη η περίοδος για όλη την οικογένεια. «Δεν ξέραμε αν θα γινόταν ποτέ ξανά καλά. Το μόνο που ήθελα ήταν να είμαι δίπλα στην αδελφή μου. Η μουσική μάς κράτησε όρθιους», λέει χαρακτηριστικά. Το «Kylie» θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 20 Μαΐου και ήδη θεωρείται μία από τις πιο πολυαναμενόμενες μουσικές παραγωγές της χρονιάς.

Πηγή: skai.gr

