Τζέσικα Τσαστέιν: Απέκτησε το δικό της «αστέρι» στη Λεωφόρο της Δόξας (video)

Η Τζέσικα Τσαστέιν αποκάλυψε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ, έχοντας στο πλευρό της, την οικογένειά της. Μαζί της στην τελετή, σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση ήταν η 7χρονη κόρη της, Τζουλιέτα, ο 5χρονος Ογκούστους και ο σύζυγός της, Τζιαν Λούκα Πάσι ντε Πρεπόζουλο. «Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τον Τζιαν Λούκα και τα παιδιά μου, τα πάντα μου... Αυτή η τιμή ανήκει σε όλους σας», είπε στην ομιλία της.

Jessica Chastain gives an inspiring speech as she accepts her star at the Hollywood Walk of Fame: "You turned a shy, awkward drama kid into a woman who believes that stories can save lives." pic.twitter.com/prFIFyXTAK September 4, 2025

«Μπροστά σε αυτό το αστέρι, νιώθω το βάρος και το μεγάλο δώρο όσων καταφέρνουμε να κάνουμε στο Χόλιγουντ. Για μένα αυτό το αστέρι δεν είναι ένα τέλος, είναι ένας δείκτης πορείας. Moυ λέει: "Συνέχισε"», ανέφερε η σταρ προσθέτοντας: «Στους φίλους μου, τους δασκάλους μου και τους συνεργάτες μου, εσείς μετατρέψατε ένα ντροπαλό, αδέξιο κορίτσι που αγαπούσε το θέατρο, σε μια γυναίκα που πιστεύει ότι οι ιστορίες μπορούν να σώσουν ζωές. Νιώθω τιμή, ταπεινότητα και είμαι τόσο ενθουσιασμένη να δω τι θα δημιουργήσουμε μαζί στη συνέχεια». Στο τέλος της ομιλίας της, η ηθοποιός απηύθυνε ακόμα ένα τρυφερό μήνυμα στα παιδιά της.

«Σας ευχαριστώ για τον τρόπο που πορεύεστε στον κόσμο, με περιέργεια, χωρίς φόβο, γεμάτα «γιατί», τόσα πολλά «γιατί», που μου θυμίζουν καθημερινά να συνεχίζω να μαθαίνω και να αναρωτιέμαι», σημείωσε. Η πρωταγωνίστρια του «Interstellar» ήταν εντυπωσιακή στην τελετή αποκαλυπτηρίων του 2,819α αστεριού της φορώντας ένα μπλε σκούρο μακρύ φόρεμα Jonathan Cohen με στενό κορσέ και αέρινη φούστα.

Εκτός από την οικογένειά της έδωσαν το παρών η Φράνσις Φίσερ, οι συμπρωταγωνίστριές της από τη βραβευμένη ταινία «The Help», Βαϊόλα Ντέιβις και Οκτάβια Σπένσερ, ενώ ο θρύλος του κινηματογράφου Αλ Πατσίνο μίλησε για εκείνη από το βήμα της εκδήλωσης.

Al Pacino delivers a speech at Jessica Chastain's Hollywood Walk of Fame ceremony: "I just hope I don't die up here." pic.twitter.com/sYoyRuJJ1B — Variety (@Variety) September 4, 2025

Η Τσαστέιν θα πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη σειρά του Apple TV+ «The Savant», στην οποία θα έχει και ρόλο παραγωγού, σύμφωνα με το ΑΒC 7 Los Angeles.

