Παγκόσμια συγκίνηση για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι: Ο «Re Giorgio» που άλλαξε για πάντα την παγκόσμια μόδα

Η είδηση του θανάτου του Τζόρτζιο Αρμάνι (Giorgio Armani) στο Μιλάνο, σε ηλικία 91 ετών, έχει προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλημμυρίσει από θερμά μηνύματα και αναρτήσεις, καθώς πλήθος διασημοτήτων και θαυμαστών του σχεδιαστή αποχαιρετούν με συγκίνηση τον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον κόσμο της μόδας.

Σημειώνεται ότι η σορός του θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στο Μιλάνο, στην οδό Bergognone 59, στον χώρο Armani/Teatro. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σε στενό, οικογενειακό κύκλο.

Τζόρτζια Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός απέτισε φόρο τιμής στον θρυλικό σχεδιαστή με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντάς τον «σύμβολο» της Ιταλίας.

«Ο Τζόρτζιο Αρμάνι μας άφησε σε ηλικία 91 ετών. Με την κομψότητα, την ωριμότητα και τη δημιουργικότητά του, έφερε κύρος στην ιταλική μόδα και ενέπνευσε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα είδωλο, ένας ακούραστος εργάτης, ένα σύμβολο των καλύτερων της Ιταλίας. Σας ευχαριστούμε για όλα», έγραψε.

Βαλεντίνο Γκαραβάνι

«Σήμερα θρηνώ κάποιον που πάντα θεωρούσα φίλο και ποτέ ανταγωνιστή. Δεν μπορώ παρά να υποκλιθώ στο τεράστιο ταλέντο του, στις αλλαγές που έφερε στη μόδα και, πάνω απ' όλα, στην ακλόνητη αφοσίωσή του σε ένα και μονοδικό στυλ: το δικό του», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram ο επίσης εμβληματικός σχεδιαστής συνοδεύοντάς τη με τρία κοινά τους στιγμιότυπα.

Άννα Γουίντουρ

«Ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε μια τέτοια ισχυρή προσωπικότητα και όραμα, που αναγνώριζες αμέσως τη δουλειά του, όπου κι αν την έβρισκες. Κατανοούσε την εξουσία, τη στάση, τη κομψότητα όσο κανείς άλλος στη μόδα και τις γυναίκες: πώς ήθελαν να ντύνονται και τι μήνυμα ήθελαν να στέλνουν καθώς διεκδικούσαν τον εαυτό τους κατά την άνοδό του στις δεκαετίες του '70, του '80 και μετά», σημείωσε, μεταξύ άλλων, η επικεφαλής περιεχομένου της Condé Nast, σε δήλωσή της στο ΑP, προσθέτοντας: «Για εκείνον, η μόδα δεν ήταν ένα πράγμα: ήταν επίσης ο κινηματογράφος, η μουσική, ο αθλητισμός, η τέχνη, το ντιζάιν και η αρχιτεκτονική. Αφησε το στίγμα του σε όλους αυτούς τους χώρους — και όπου αλλού βρέθηκε».

Ρίτσαρντ Γκιρ

Ο ηθοποιός σε δήλωσή του στο περιοδικό «The Hollywood Reporter» ανέφερε: «Ο Τζόρτζιο ήταν σίγουρα μοναδικός. Ένας καλλιτέχνης. Ένας οραματιστής. Με το βλέμμα και το χέρι ενός τεχνίτη και τη ψυχή ενός ζωγράφου. Το έργο του απέπνεε την προσωπικότητά του. Και φρόντιζε [να είναι] ασυμβίβαστος μέχρι το τέλος. Ξέρω ότι υπήρχαν κάποιοι που τους φόβιζε λόγω της απαιτητικής του φύσης. Για μένα ήταν ένα εξαιρετικά ταλαντούχο αιλουροειδές», συμπλήρωσε.

Βικτώρια Μπέκαμ

«Ο κόσμος της μόδας έχασε έναν πραγματικό θρύλο, τον Τζιόρτζιο Αρμάνι — έναν οραματιστή σχεδιαστή, η κληρονομιά του οποίου θα ζει για πάντα. Νιώθω τιμή που τον αποκαλούσα φίλο μου», έγραψε η σχεδιάστρια και πρώην μέλος των Spice Girls, σε story της στο Instagram.

Μόργκαν Φρίμαν

O βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός σε δήλωσή του στο THR, ανέφερε: «Μπροστά και πίσω από τις κάμερες, σε προσωπικές στιγμές και στις πιο λαμπρές σκηνές, είχα την τιμή να φοράω δημιουργίες του Αρμάνι. Σήμερα, τιμούμε έναν άνθρωπο του οποίου η ιδιοφυΐα άγγιξε πολλές ζωές και η κληρονομιά κομψότητας και διαχρονικού στυλ θα αντέξει στον χρόνο».

Τζούλια Ρόμπερτς

Τον δικό της φόρο τιμής θέλησε να καταθέσει και η Τζούλια Ρόμπερτς καθώς μοιράστηκε ένα κοινό τους στιγμιότυπο σε ανάρτησή της στο Instagram με την φράση: «Ένας αληθινός φίλος, ένας θρύλος» μαζί με ένα emoji που απεικονίζει ραγισμένη καρδιά.

Λάουρα Παουζίνι

«Ήταν τιμή μου να γνωρίσω έναν βασιλιά», έγραψε η Ιταλίδα τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Instagram την οποία συνόδευσε με τρία κοινά τους στιγμιότυπα. «Αυτό που μου έμαθες και μου χάρισες είναι μια ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία σε αυτή την αναταραχή. Καλό ταξίδι, αγαπητέ Τζορτζ», συμπλήρωσε.

Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram Story του ένα κοινό στιγμιότυπο από το παρελθόν, στο οποίο είναι μαζί και ο σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε, συνοδεύοντας το με λόγια συγκίνησης: «Ο Τζιόρτζιο Αρμάνι ήταν ένας οραματιστής, η επιρροή του οποίου ξεπερνούσε κατά πολύ το χώρο του ντιζάιν», έγραψε.

«Τον γνώρισα για πρώτη φορά πριν από πολλά χρόνια στο Μιλάνο και θυμάμαι ότι με εντυπωσίασε η δημιουργικότητα και η ιδιοφυΐα του. Ήταν μια θρυλική προσωπικότητα που ενέπνευσε ολόκληρες γενιές και η κληρονομιά του θα συνεχίσει να διαμορφώνει και να εμπνέει τον κόσμο για πολλά χρόνια ακόμα», συμπλήρωσε.

Aστον Κούτσερ

«Ο οραματιστής και ευγενικός Τζόρτζιο Αρμάνι», έγραψε ο διάσημος ηθοποιός στην ανάρτησή του στο Χ. «Αναπαύσου εν ειρήνη».

Visionary kind human Giorgio Armani, RIP https://t.co/tOjVQWtoxG — ashton kutcher (@aplusk) September 4, 2025

Ρις Γουίδερσπουν

Η σταρ απέτισε τον δικό της φόρο τιμής με story της στο Instagram, όπου μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία γράφοντας στη λεζάντα: «Ένα θρυλικό ταλέντο και ένας υπέροχος άνθρωπος». Στη συνέχεια, μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα στον κύριο λογαριασμό της, στα οποία φοράει δημιουργίες του διάσημου σχεδιαστή με ένα εκτενέστερο μήνυμα:

«Ήταν ένα όνειρο να δουλεύω με τον Τζόρτζιο Αρμάνι! Ένας θρυλικός σχεδιαστής που χάρισε στον κόσμο τόσο πολύ στυλ, κομψότητα και χάρη. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να φορέσω τόσα πολλά από τα πανέμορφα φορέματά του. Η καρδιά μου είναι με την οικογένειά του και με όλους τους υπέροχους ανθρώπους στο ατελιέ του αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.