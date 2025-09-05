Η Αντζελίνα Τζολί εμφανίστηκε με νέο χτένισμα, ένα αυστηρό ξανθό καρέ, για την καινούρια της ταινία «Anxious People». Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε στο πλατό, στο Λονδίνο, φορώντας ένα κομψό, κρεμ χρώματος, σύνολο. Φορούσε έντονο κόκκινο κραγιόν και ταιριαστό κόκκινο βερνίκι νυχιών για να ολοκληρώσει την εντυπωσιακή της εμφάνιση.

Angelina Jolie debuts striking blond bob for her latest movie role https://t.co/9DM9i7XgAU pic.twitter.com/guSX8hIYfg September 4, 2025

Η 50χρονη Τζολί φωτογραφήθηκε μεταξύ των γυρισμάτων μαζί με τον μεγαλύτερο γιο της, τον 24χρονο Μάντοξ, ο οποίος φορούσε μια μπλούζα με κουκούλα Black Flag και έναν σκούφο. Η ηθοποιός υποδύεται μια τραπεζίτισσα, τη Ζάρα, στην ταινία «Anxious People», που είναι μια διασκευή του ομώνυμου σουηδικού μυθιστορήματος του Φρέντρικ Μπάκμαν από το 2019. Στην ταινία πρωταγωνιστούν, επίσης, η Έιμι Λου Γουντ και ο Τζέισον Σίγκελ.

First look at Angelina Jolie in ‘Anxious People’ pic.twitter.com/OIcPmHxcCV — 𐌊🎱 (@lyntwig_) September 4, 2025

Η ταινία ακολουθεί μια ομάδα αγνώστων που αιχμαλωτίζονται από έναν αποτυχημένο ληστή τραπεζών κατά τη διάρκεια μιας ανοιχτής εκδήλωσης. Ενώ η Τζολί βρίσκεται στο Λονδίνο για δουλειά, είναι πιθανό να μείνει μόνιμα. Πηγές ανέφεραν στην «Page Six» ότι η ηθοποιός ετοιμάζεται να πουλήσει την έπαυλη του διάσημου σκηνοθέτη Cecil B. DeMille στο Λος Άντζελες, την οποία αγόρασε για 24,5 εκατομμύρια δολάρια το 2017.

Angelina Jolie makes her blonde debut on the set of 'ANXIOUS PEOPLE' in London. 🎬 pic.twitter.com/GHTrkq33jM — GoldenSeries (@series_golden) September 4, 2025

Το «People» ανέφερε ότι η μητέρα έξι παιδιών σχεδιάζει να μετακομίσει στο εξωτερικό μόλις τα δίδυμά της, Knox και Vivienne, γίνουν 18 ετών το επόμενο έτος. «Έχει βάλει στο μάτι διάφορες τοποθεσίες στο εξωτερικό. Θα είναι πολύ χαρούμενη όταν θα μπορέσει να φύγει από το Λος Άντζελες», ανέφερε η πηγή.

