Τζένη Μπαλατσινού για Τζόρτζιο Αρμάνι: Μας δίδαξες πως η αληθινή ομορφιά κρύβεται στην απλότητα

Θλίψη στον χώρο της μόδας προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Τζόρτζιο Αρμάνι. Ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Αρκετοί ήταν αυτοί που θέλησαν με αναρτήσεις τους να αποχαιρετήσουν τον διάσημο σχεδιαστή, μεταξύ των οποίων και η Τζένη Μπαλατσινού, η οποία τον γνώριζε προσωπικά.

Η Τζένη Μπαλατσινού κοινοποίησε φωτογραφίες μαζί με τον Ιταλό σχεδιαστή και τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό κείμενο.

«Ένας άνθρωπος που αγάπησε βαθιά τη γυναίκα, τους φίλους του, την οικογένειά του - τα φυτά του. Ένας δημιουργός που έκανε τα πάντα με τα ίδια του τα χέρια, με πείσμα, αφοσίωση και αγάπη. Μαγείρευε μόνος του και ήταν ένας υπέροχος οικοδεσπότης, γεμάτος φροντίδα και γενναιοδωρία.

Ήταν εκείνος που έδωσε στο παντελόνι κομψότητα, που έδειξε στις γυναίκες πως μπορούν να κάνουν δικό τους το ανδρόγυνο στυλ και να το φορούν με χάρη και δύναμη. Η απλότητά του δεν ήταν απλώς αισθητική? ήταν ψυχή, σεβασμός, τέχνη.

Κι εσύ, @brunimiki, στάθηκες πάντα δίπλα του με την αγάπη σου και τη διακριτική σου παρουσία, σαν μια δεύτερη αδελφή του.

Σε ευχαριστούμε, Giorgio, που μας δίδαξες πως η αληθινή ομορφιά κρύβεται στην απλότητα. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε», έγραψε η Τζένη Μπαλατσινού στην ανάρτησή της.

Πηγή: skai.gr

