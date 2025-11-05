Τζένιφερ Λόρενς: Αρνήθηκε να κάνει ρετούς στις γυμνές σκηνές στο «Die My Love»

Τον λόγο για τον οποίο αρνήθηκε να κάνει ρετούς σε γυμνές σκηνές της στην ταινία «Die My Love» στην οποία πρωταγωνιστεί, εξήγησε η Τζένιφερ Λόρενς. Σε μια ειδική προβολή του νέου φιλμ, η ηθοποιός τόνισε ότι αφενός δεν ένιωθε άβολα και αφετέρου ήθελε να βοηθήσει τη σκηνοθέτιδα.

«Δεν με νοιάζει το γυμνό. Δεν είμαι ευαίσθητη με αυτό. Ήθελα η σκηνοθέτιδα, Λιν Ράμσεϊ, να έχει πλήρη καλλιτεχνική ελευθερία», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Τζένιφερ Λόρενς.

Ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε, ωστόσο, και το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας η ηθοποιός ήταν έγκυος. «Τι να έκανα; Να μην έτρωγα; Δούλευα 15 ώρες την ημέρα. Απλά, ήμουν κουρασμένη. Θυμάμαι να μου στέλνουν μια κοντινή λήψη με κυτταρίτιδα και να με ρωτούν “Θες να το διορθώσουμε;” και εγώ είπα “όχι”», είπε και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι η εγκυμοσύνη με έκανε να απαλλαγώ από πολλά άγχη για την εμφάνιση. Πριν από το “No Hard Feelings”, έκανα δίαιτα, δεν έτρωγα υδατάνθρακες και γυμναζόμουν».

Jennifer Lawrence Talks Filming Nude and Why She Refused to Edit Her 'Cellulite' Out of 'Die My Love' https://t.co/9YxeOgwA4k — People (@people) November 4, 2025

Η Λόρενς σημείωσε, τέλος, ότι «ήταν πολύ απελευθερωτικό» να μην ανησυχεί τόσο για την εμφάνισή της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του θρίλερ, στο οποίο υποδύεται την Γκρέις, μια νέα μητέρα που παθαίνει ψύχωση μετά τον τοκετό.

Πηγή: skai.gr

