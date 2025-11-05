Όσον αφορά στην αμφιλεγόμενη καμπάνια της για την «American Eagle» που έβαλε φωτιά στο διαδίκτυο, η Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) παραμένει ατάραχη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο περιοδικό «GQ» για το εξώφυλλο «Men of the Year», η ηθοποιός της σειράς «Euphoria» είπε ότι είχε μια αόριστη επίγνωση της συζήτησης γύρω από την καμπάνια, αλλά επέλεξε να μείνει έξω από αυτήν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν την εξέπληξε όλο αυτό.

«Έκανα μια διαφήμιση για τζιν. Εννοώ, η αντίδραση ήταν σίγουρα μια έκπληξη, αλλά μου αρέσουν τα τζιν», ανέφερε η ηθοποιός. «Φοράω μόνο τζιν. Φοράω κυριολεκτικά τζιν και μπλουζάκι κάθε μέρα. Όσα ειπώθηκαν δεν με επηρέασαν ούτε θετικά ούτε αρνητικά».

Η Σίντνεϊ Σουίνι γυρνούσε την τρίτη σεζόν της σειράς «Euphoria» όταν κυκλοφόρησε η καμπάνια. Η ίδια, όπως εξήγησε, ήταν απασχολημένη για να ασχοληθεί με την αντιπαράθεση. «Απλά έβαλα το τηλέφωνό μου στην άκρη», είπε. «Έχω κάθε μέρα γυρίσματα. Δουλεύω 16 ώρες την ημέρα και δεν παίρνω το τηλέφωνό μου στο πλατό... Δουλεύω και μετά πηγαίνω σπίτι και κοιμάμαι, οπότε δεν είδα και πολλά από αυτά», ξεκαθάρισε η ηθοποιός για το θέμα.

«Sydney Sweeney has the Perfect Jeans». Αυτό το σλόγκαν επέλεξε η American Eagle για να διαφημίσει τα τζιν της και έβαλε το sex symbol των ΗΠΑ, τη Σίντνεϊ Σουίνι, να «απογειώσει» την καμπάνια της. Σε μία από τις διαφημίσεις, η ηθοποιός εμφανίζεται φορώντας μόνο τζιν ρούχα και περπατά προς μια μεγάλη αφίσα με τη δική της εικόνα. Εκεί, σβήνει τη λέξη «Genes» με λευκή μπογιά και τη διορθώνει γράφοντας «Jeans».

Σε άλλο βίντεο, η Σουίνι κουμπώνει το τζιν παντελόνι της, ενώ ακούγεται μια φωνή να εξηγεί πώς τα γονίδια επηρεάζουν χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των μαλλιών, την προσωπικότητα και το χρώμα των ματιών. Στο τέλος, με το χαρακτηριστικό της βλέμμα προς την κάμερα, λέει: «Τα τζιν/γονίδια μου είναι μπλε». Επειδή οι δύο λέξεις στα αγγλικά έχουν την ίδια προφορά, δεν είναι ξεκάθαρο ποια από τις δύο εννοεί. Η φράση αυτή ήταν που θεωρήθηκε προβληματική, ιδιαίτερα στο TikTok, με χρήστες να ισχυρίζονται ότι η διαφήμιση υπονοεί πως κάποια γενετικά χαρακτηριστικά, όπως τα ξανθά μαλλιά και τα γαλανά μάτια, παρουσιάζονται ως ανώτερα, κάτι που παραπέμπει σε ιδεολογίες φυλετικής υπεροχής («λευκής φυλής»).

Πηγή: skai.gr

