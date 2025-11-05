Με τη βοήθεια των δικηγόρων της, Giuseppe Iannaccone και Marcello Bana, η Κιάρα Φεράνι (Chiara Ferragni) εμφανίστηκε για τρίτη φορά στο δικαστήριο, σε μια κλειστή ακρόαση, σχετικά με τις υποθέσεις που σχετίζονται με την πώληση πασχαλινών αυγών και χριστουγεννιάτικων γλυκών «παντόρο» για φιλανθρωπικό σκοπό.

Η Φεράνι, η οποία πάντα διακήρυσσε την αθωότητά της, αποφάσισε να παραστεί προκειμένου να επισημοποιήσει την απόφασή της να επιλέξει μια σύντομη δικονομική διαδικασία. «Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Είναι μια δύσκολη φάση της ζωής μου, αλλά δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω», ανέφερε η ίδια σε δημοσιογράφους.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Κιάρα Φεράνι εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στο δικαστήριο του Μιλάνου. Η πρώτη ακροαματική διαδικασία, πριν από μερικές εβδομάδες, ήταν απλώς διαδικαστική. Στα τέλη Ιανουαρίου, η διάσημη fashion blogger είχε κληθεί σε δίκη από τον αναπληρωτή εισαγγελέα, Eugenio Fusco, και τον εισαγγελέα, Cristian Barilli. Κλήθηκαν επίσης οι συγκατηγορούμενοί της, ο πρώην υπάλληλος Fabio Damato και ο Francesco Cannillo, πρόεδρος της εταιρείας παραγωγής δημητριακών και σοκολάτας Cerealitalia-ID. Η Alessandra Balocco, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Balocco, ήταν επίσης μεταξύ των κατηγορουμένων, αλλά απεβίωσε τον Αύγουστο.

Prima udienza a Milano per Chiara Ferragni accusata di truffa aggravata per la beneficenza legata ai casi del Pandoro e delle uova di Pasqua. Per la procura, l’influencer avrebbe ingannato i consumatori e ottenuto un ingiusto profitto di circa 2,2 milioni di euro. pic.twitter.com/dIdJDC2xDu — Tg3 (@Tg3web) November 4, 2025

Οι δικηγόροι της έχουν δηλώσει ότι δεν έχει διαπράξει κανένα έγκλημα και ότι έχει ήδη διευθετήσει την αστική υπόθεση, έχοντας κάνει δωρεές συνολικής αξίας 3,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς του Μιλάνου, η Κιάρα Φεράνι φέρεται να εξαπάτησε τους καταναλωτές και να αποκόμισε 2,2 εκατ. ευρώ από τις πωλήσεις προϊόντων για τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν δωρεές για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η ιταλική οργάνωση προστασίας των καταναλωτών, «Codacons», απέσυρε την καταγγελία της μετά από συμφωνία με την Ιταλίδα influencer. Οι ημερομηνίες των ακροαματικών διαδικασιών έχουν οριστεί για τις 25 Νοεμβρίου και τις 19 Δεκεμβρίου, ενώ η έκδοση της απόφασης αναμένεται τον Ιανουάριο.

Πηγή: skai.gr

