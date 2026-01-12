«Χρυσές Σφαίρες»: Οι αγενείς σταρ που έφυγαν νωρίς, κάπνιζαν στα τραπέζια και «τρόλαραν» συναδέλφους τους

Η ανάρμοστη συμπεριφορά αρκετών διασημοτήτων του Χόλιγουντ επισκίασε τη φετινή τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026, στο πολυτελές ξενοδοχείο Μπέβερλι Χίλτον, στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας.

Στο επίκεντρο της αρνητικής δημοσιότητας βρέθηκε ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ ηθοποιός, Σον Πεν, έπειτα από αναφορές ότι άναψε τσιγάρο εντός του ξενοδοχείου, παραβιάζοντας τους αυστηρούς κανονισμούς απαγόρευσης καπνίσματος του χώρου.

Sean Penn 'caught smoking INSIDE' 2026 Golden Globes theater pic.twitter.com/z2Lsts4YM9 — Prof Net (@ProfNet_) January 12, 2026

Σύμφωνα το περιοδικό «Vanity Fair», ο 65χρονος ηθοποιός αγνόησε την πολιτική του ξενοδοχείου προκειμένου να ικανοποιήσει την επιθυμία του για νικοτίνη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η δημοσιογράφος Ρεμπέκα Φορντ ανέφερε ότι αρκετοί καλεσμένοι αναζητούσαν χώρο για να καπνίσουν εκτός του ξενοδοχείου, ενώ αποκάλυψε πως σκηνοθέτης της είπε ότι είδε τον Σον Πεν να καπνίζει μέσα στην αίθουσα, στο τραπέζι του.

Odessa A’Zion ignores Kylie Jenner at the Golden Globes. No amount of money or fame can buy belonging. pic.twitter.com/3zcgiU7luG — . (@espressoriana) January 12, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός είχε προκαλέσει παρόμοιες αντιδράσεις και το 2024, όταν κάπνιζε συνεχώς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές.

Αντιδράσεις προκάλεσε και η συμπεριφορά της Αμάντα Σάιφρεντ. Η 40χρονη ηθοποιός φάνηκε εμφανώς δυσαρεστημένη όταν έχασε το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας από τη Ρόουζ Μπερν (Rose Byrne) για την ταινία «If I Had Legs I'd Kick You». Η Σάιφρεντ, υποψήφια για τον ρόλο της στην ταινία «The Testament of Ann Lee», καταγράφηκε να κάνει πολλές γκριμάτσες, πριν σηκωθεί για να χειροκροτήσει τη νικήτρια.

