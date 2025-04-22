Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ στη Formula 1 - Πανευτυχείς οι πιλότοι και οι τεχνικοί της Ferrari

H σταρ φωτογραφήθηκε στο box της Ferrari

lopez

Μία εντυπωσιάκη εμφάνιση - έκπληξη έκανε στο γκαράζ της Ferrari στην Τζέντα η Τζένιφερ Λόπεζ, λίγο πριν από την τελευταία περίοδο των κατατακτήριων δοκιμών για το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας.

Οι πιλότοι και οι τεχνικοί της Scuderia είδαν άφωνοι την λατίνα σταρ να καταφθάνει φορώντας μία ολόσωμη, κολλητή ροζ φόρμα, την ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις και φωτογραφήθηκαν πανευτυχείς μαζί της. 

Η Ferrari εξέφρασε την τιμή να έχει την JLo ως  επίσημη προσκεκλημένη της. Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 2014 που η διάσημη performer συμμετέχει σε εκδήλωση Formula 1, καθώς η τελευταία της εμφάνιση ήταν στη Σιγκαπούρη. 

Η 55χρονη Λόπεζ αργότερα ανέβηκε στη σκηνή και ενθουσίασε το κοινό με τη ζωντανή της εμφάνιση, πλαισιωμένη από τον Usher, στη μεγάλη συναυλία που διοργανώθηκε μετά τις δοκιμές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τζένιφερ Λόπεζ Formula 1 Jennifer Lopez
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark