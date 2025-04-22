Μία εντυπωσιάκη εμφάνιση - έκπληξη έκανε στο γκαράζ της Ferrari στην Τζέντα η Τζένιφερ Λόπεζ, λίγο πριν από την τελευταία περίοδο των κατατακτήριων δοκιμών για το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας.

Οι πιλότοι και οι τεχνικοί της Scuderia είδαν άφωνοι την λατίνα σταρ να καταφθάνει φορώντας μία ολόσωμη, κολλητή ροζ φόρμα, την ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις και φωτογραφήθηκαν πανευτυχείς μαζί της.

When you are Ferrari mechanic and you are taking a pic behind Jennifer Lopez pic.twitter.com/8trNJJIQAN — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 19, 2025

Η Ferrari εξέφρασε την τιμή να έχει την JLo ως επίσημη προσκεκλημένη της. Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 2014 που η διάσημη performer συμμετέχει σε εκδήλωση Formula 1, καθώς η τελευταία της εμφάνιση ήταν στη Σιγκαπούρη.

🔥 Jennifer Lopez & Lewis Hamilton pic.twitter.com/AWXzcSrdPN — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) April 20, 2025

JENNIFER LOPEZ x SCUDERIA FERRARI ❤️ pic.twitter.com/2oaytZQZJV — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) April 19, 2025

Η 55χρονη Λόπεζ αργότερα ανέβηκε στη σκηνή και ενθουσίασε το κοινό με τη ζωντανή της εμφάνιση, πλαισιωμένη από τον Usher, στη μεγάλη συναυλία που διοργανώθηκε μετά τις δοκιμές.

Back on stage Jennifer Lopez, draws crowds to the show for the Saudi Arabia Grand Prix in Formula1. "Up ALL Night" tour. pic.twitter.com/bZMTOk2CMr — POPArt(R) (@Atelevisao1) April 21, 2025

