Πάσχα στις Φιλιππίνες για την Άννα Βίσση - Πόζαρε με μαγιό σε εξωτική παραλία

Μετά την τεράστια επιτυχία του χειμώνα, «απέδρασε» για λίγες μέρες στις Φιλιππίνες, για να ξεκουραστεί και να γεμίσει μπαταρίες

anna vissi

Μετά την τεράστια επιτυχία του χειμώνα, η Αννα Βίσση «απέδρασε» για λίγες μέρες στις Φιλιππίνες, για να ξεκουραστεί και να γεμίσει μπαταρίες, κάνοντας εκεί Πάσχα. 

Μάλιστα, το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα, η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε μια φωτογραφία στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου ποζάρει σε μια εξωτική παραλία, φορώντας ένα πολύχρωμο μπικίνι.

anna visii

Τα σχόλια των θαυμαστών της ήταν αποθεωτικά καθώς, στα 67 της χρόνια, διατηρεί την γυμνασμένη και καλλίγραμμη σιλουέτα της.

TAGS: Άννα Βίσση
