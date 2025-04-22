Μετά την τεράστια επιτυχία του χειμώνα, η Αννα Βίσση «απέδρασε» για λίγες μέρες στις Φιλιππίνες, για να ξεκουραστεί και να γεμίσει μπαταρίες, κάνοντας εκεί Πάσχα.

Μάλιστα, το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα, η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε μια φωτογραφία στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου ποζάρει σε μια εξωτική παραλία, φορώντας ένα πολύχρωμο μπικίνι.

Τα σχόλια των θαυμαστών της ήταν αποθεωτικά καθώς, στα 67 της χρόνια, διατηρεί την γυμνασμένη και καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.