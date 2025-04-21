Μια εκατοντάχρονη Γιαπωνέζα μοιράζεται τα μυστικά της για μια μακροχρόνια και υγιή ζωή

H Ιαπωνία είναι ξακουστή για τον μεγάλο αριθμό εκατονταετών που έχει και διαθέτει το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες παγκοσμίως – στα 87 χρόνια. Ποιο είναι λοιπόν το μυστικό για μια εντυπωσιακά μακρά και υγιή ζωή; Σε συνέντευξή της στο CNBC, η ανιψιά μιας εκατονταχρονης Γιαπωνέζας αποκαλύπτει τα μυστικά της θείας της για να διατηρεί την υγεία και την ευτυχία της καθώς περνούν τα χρόνια.

Η δύναμη της ευγνωμοσύνης

Η Michiko Tomioka, πιστοποιημένη διατροφολόγος και ειδικός στη μακροζωία, αναφέρει τη θεία της ως πρότυπο ζωής. Κάθε μέρα, χωρίς εξαίρεση, λέει «αριγκάτο» – ευχαριστώ στα Iαπωνικά. Ευγνωμονεί τους προγόνους της, τη θρησκευτική της κοινότητα και την καλή υγεία που διατηρεί.

«Μου έμαθε να μη σπαταλάω χρόνο και ενέργεια σε πράγματα που δεν μπορώ να ελέγξω», λέει η Michiko.

Περιορισμός του κόκκινου κρέατος

Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη μακροζωία των Ιαπώνων. Όπως έχει αναφέρει η Dr. Sophie Ortega, «η διατροφή είναι ο βασικός λόγος για τη ζωντάνια και τη μακροβιότητά τους». Αυτή η υπεραιωνόβια ακολουθεί αυτή τη φιλοσοφία. Πίνει καθημερινά πράσινο τσάι και βασίζει τη διατροφή της σε λαχανικά, τόφου και ψάρι, αποφεύγοντας το κάπνισμα και περιορίζοντας σημαντικά την κατανάλωση κόκκινου κρέατος.

Πιστεύει πολύ στο «ενσυνείδητο φαγητό», δηλαδή να μασάς αργά και να απολαμβάνεις κάθε μπουκιά. Έτσι αναπτύσσεις και ευγνωμοσύνη για το φαγητό. Το αγαπημένο της φρούτο είναι το yuzu, ένα εσπεριδοειδές πλούσιο σε βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά, που βοηθά στη μείωση των φλεγμονών και στη βελτίωση της πέψης.

Ποιους έχεις γύρω σου μετράει

Ένα από τα μεγαλύτερα της μυστικά για μια μακροχρόνια υγιή ζωή είναι οι άνθρωποι που την περιβάλλουν. Όπως λέει η Michiko, η θεία της δίνει μεγάλη αξία στις σχέσεις. «Οικογένεια, φίλοι, άνθρωποι της κοινότητας – όλοι νιώθουν σαν στο σπίτι τους μαζί της».

Υποδέχεται πάντα τους επισκέπτες της με τσάι και καλοσύνη και δεν αφήνει κανέναν να φύγει χωρίς ένα μικρό, στοχαστικό δώρο. Αυτή η αίσθηση ζεστασιάς και σύνδεσης με τους άλλους φαίνεται να είναι θεμέλιο της μακροζωίας.

Αποδοχή της φθοράς, χωρίς παύση της δράσης

Η γήρανση με αξιοπρέπεια σημαίνει να αποδέχεσαι τους περιορισμούς σου. Η δραστήρια αυτή γυναίκα εκτιμά όλα όσα μπορεί ακόμη να κάνει και δεν διστάζει να ζητήσει βοήθεια όταν χρειάζεται. Η δραστηριότητα είναι βασική της αξία: ανεβαίνει σκάλες, κάνει τα μπάνια της μόνη και συναντά φίλους τρεις φορές την εβδομάδα. Ακόμα και το ότι συνεχίζει να μαγειρεύει τα γεύματά της δείχνει πόσο ενεργή και ανεξάρτητη παραμένει.

Η σημασία της πνευματικότητας

Κάποτε ανέβαινε κάθε χρόνο ένα απότομο βουνό μαζί με τη θρησκευτική της κοινότητα. Σήμερα, συνεχίζει να απαγγέλλει προσευχές καθημερινά, δείχνοντας τη βαθιά πίστη και τις εσωτερικές δυνάμεις που την κρατούν σωματικά και ψυχικά δυνατή.

«Η θεία μου είναι πραγματική έμπνευση, και νιώθω τυχερή που την έχω στη ζωή μου. Υιοθετώντας τον τρόπο ζωής της, έχω βρει γαλήνη και κουράγιο που κρατούν μέσα στον χρόνο», καταλήγει η Michiko.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.