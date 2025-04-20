Rita Ora: Αυτό είναι το βικτωριανό αρχοντικό που ζει στο Λονδίνο με τον παραδεισένιο κήπο

Είναι μία από τις πιο αναγνωρισμένες τραγουδίστριες του 21ου αιώνα, με εξτρίμ εμφανίσεις στη σκηνή, μεγαλειώδεις συναυλίες αλλά και έντονη προσωπική ζωή που κατέληξε σε έναν αντισυμβατικό γάμο με τον σκηνοθέτη Taika Waititi. Θα περίμενε κανείς ότι η Κοσοβάρα Rita Ora θα κατοικεί σε βίλα με infinity πισίνα και μοντέρνα τέχνη.

Αντ' αυτού κατοικεί σε ένα βικτωριανό αρχοντικό του 1877 στο Λονδίνο, στο Primrose Hill, με το οποίο συνδέθηκε καρμικά όπως εξηγεί ανοίγοντάς το στην κάμερα του Architectural Digest.

Το αρχοντικό ανήκε άλλοτε στον εικονογράφο Arthur Rackham, τον άνθρωπο πίσω από τα πρώτα σχέδια της Αλίκης στη Χώρα των θαυμάτων και τον Πήτερ Παν. Η Ora το αγόρασε το 2021 γνωρίζοντας ότι το σπίτι θεωρείται διατηρητέο και άρα δεν μπορούσε να κάνει δραστικές αλλαγές αν ήθελε.

Δεν ήθελε όμως διότι όπως είπε «αυτό είχε μια ιδιαίτερη ενέργεια και γνώριζα ότι υπήρξε κατοικία πολλών δημιουργικών πνευμάτων».

Όπως είπε, μπαίνοντας στο σπίτι είδε μια ξύλινη πόρτα με γυάλινα τζάμια που ήταν διακοσμημένα με φιγούρες. Μία από αυτές ήταν ένα ρολόι. «Το όνομά μου στη γλώσσα μου σημαίνει χρόνος οπότε ήταν μια προσωπική σύνδεση με το σπίτι. Ήταν γραφτό» λέει στο βίντεο της ξενάγησης.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι χρειάστηκε να αναπαλαιώσει μέρη του όπως τα πατώματα και η στέγη, να φτιάξει τα μπάνια και τις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και να επέμβει στην κουζίνα που τελικά είναι ίσως το μόνο μοντέρνο touch στον χώρο.

Η ανακαίνιση έγινε με την επιμέλεια της αδελφής της και μάνατζέρ της, Elena με τη βοήθεια της interior designer Joanna Plant.

Μάλιστα η Ora επίπλωσε το σπίτι με vintage κομμάτια από το διάσημο Portobello Road Market. Μάλιστα στο σαλόνι της φιλοξενούνται και βιβλία με την εικονογράφηση του αρχικού ιδιοκτήτη του σπιτιού.

Το χαρακτηριστικό που έχει το συγκεκριμένο αρχοντικό είναι ένας παραδεισένιος κήπος στο πίσω μέρος, πολλά αψιδωτά μέρη ειδικά εκείνο που χωρίζει την κουζίνα από το σαλόνι, μεταλλικές κατασκευές σε όλα τα κεντρικά παράθυρα ενώ η Ora έχει μετατρέψει τη σοφίτα σε γκαρνταρόμπα.

Το σαλόνι της επίσης διαθέτει ένα τεράστιο ξυλόγλυπτο διακοσμητικό όπως αυτά που διαθέτουν οι εκκλησίες το οποίο διατήρησε άθικτο.

Το ερώτημα βέβαια είναι πότε κατοικεί στο σπίτι αυτό αφού μοιράζει τον χρόνο της στις διαρκείς μετακινήσεις από χώρα σε χώρα και από ήπειρο σε ήπειρο για τις ανάγκες της μουσικής της και όχι μόνο…

Πηγή: skai.gr

