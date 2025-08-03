Τζένιφερ Λόπεζ: Εμφανίστηκε με στρινγκ μπικίνι στις διακοπές της στην Αίγυπτο - Κορμάρα… (φωτό)

Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράστηκε στα social media νέες φωτογραφίες της με μπικίνι από τις διακοπές της στην Αίγυπτο. Με τη λεζάντα «Ένιωσα όμορφη στην Αίγυπτο», η καλλιτέχνιδα υπενθύμισε στους θαυμαστές της και στους 247 εκατομμύρια followers της στο Instagram ότι εξακολουθεί να είναι η «βασίλισσα» των glam διακοπών.

Στα στιγμιότυπα που «ανέβασε» η Λόπεζ στα social media, η σταρ μας έδειξε το γυμνασμένο σώμα της, φορώντας ένα μαύρο στρινγκ μπικίνι, καθώς απολάμβανε τον ήλιο σε μια αιώρα.

Η τραγουδίστρια του «Let’s Get Loud» πόζαρε, επίσης, σε μια καμπάνα, φορώντας ένα μαύρο διχτυωτό φόρεμα και καπέλο, ενώ έδειχνε τα πόδια της. Ολοκλήρωσε το «look» της με γυαλιά ηλίου.

Η Λόπεζ ταξίδεψε στην Αίγυπτο για την περιοδεία της «Up All Night» και φαίνεται ότι έμεινε στο ξενοδοχείο Rixos Radamis, στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Πριν από λίγες ημέρες, η καλλιτέχνις είχε ένα μικρό ατύχημα σε συναυλία της στη Βαρσοβία. Η 56χρονη τραγουδίστρια βρισκόταν στη μέση μιας αλλαγής ρούχων όταν την κάλεσαν να επιστρέψει στη σκηνή για να της τραγουδήσει το κοινό το «Happy Birthday». Η ίδια έπαιζε με τη χρυσή φούστα της με κρόσσια όταν βγήκε στη σκηνή. Ένας χορευτής στάθηκε πίσω της για να τη φτιάξει καλύτερα και όλα έδειχναν μια χαρά, τουλάχιστον για μερικά δευτερόλεπτα. Ωστόσο, καθώς περπατούσε στη σκηνή λέγοντας «ευχαριστώ Βαρσοβία», η φούστα έπεσε, με αποτέλεσμα η Λόπεζ να μείνει με το εσώρουχό της. Εκρηκτική και σέξι, είναι αλήθεια ότι η Τζένιφερ Λόπεζ μαγνητίζει τα βλέμματα με κάθε της εμφάνιση.

Πηγή: skai.gr

