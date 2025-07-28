Τζένιφερ Λόπεζ: Το σέξι ατύχημά της επί σκηνής - Της έπεσε η φούστα κι έμεινε με το εσώρουχο (video)

Η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) δεν άφησε ένα μικρό ατύχημα που είχε με το ντύσιμό της να χαλάσει τη συναυλία της στη Βαρσοβία. Η 56χρονη καλλιτέχνιδα βρισκόταν στη μέση μιας αλλαγής ρούχων όταν την κάλεσαν να επιστρέψει στη σκηνή για να της τραγουδήσει το κοινό το «Happy Birthday».

Η τραγουδίστρια, η οποία βρίσκεται σε περιοδεία με το «Up All Night: Live in 2025», έπαιζε με τη χρυσή φούστα της με κρόσσια όταν βγήκε στη σκηνή. Ένας χορευτής στάθηκε πίσω της για να τη φτιάξει καλύτερα και όλα έδειχναν μια χαρά, τουλάχιστον για μερικά δευτερόλεπτα. Ωστόσο, καθώς περπατούσε στη σκηνή λέγοντας «ευχαριστώ Βαρσοβία», η φούστα έπεσε, με αποτέλεσμα η Λόπεζ να μείνει με το εσώρουχό της. Η διάσημη καλλιτέχνιδα δεν πτοήθηκε και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της.

Jennifer Lopez suffers wardrobe malfunction on stage as she celebrates turning 56. pic.twitter.com/yOg6f28GG2 — Oli London (@OliLondonTV) July 26, 2025

Εκρηκτική και σέξι, είναι αλήθεια ότι η Λόπεζ μαγνητίζει τα βλέμματα με κάθε της εμφάνιση. Οι μύθοι που κυκλοφορούν για την JLo είναι πάρα πολλοί: ανάμεσά τους ότι τρώει κάθε ημέρα και ένα αβοκάντο, πράγμα που αρνείται, όπως και το ότι καπνίζει ένα τσιγάρο την εβδομάδα, αφού δεν καπνίζει καθόλου, ούτε πίνει, κάποιες φορές, όμως, αφήνει πράγματι σημειώματα στα παιδιά της όταν φεύγει για τη δουλειά και εκείνα κοιμούνται ακόμη.

Πηγή: skai.gr

