Τζένιφερ Λόπεζ: Διαφημίζει δαχτυλίδια αρραβώνων αν και έχει χωρίσει 4 φορές…

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε μια απροσδόκητη νέα επιχειρηματική της δραστηριότητα: τη διαφήμιση δαχτυλιδιών αρραβώνων. Η 56χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια έγινε το πρόσωπο της «Zen Diamond», με αρκετές διαφημίσεις της να εμφανίζονται στη σελίδα της μάρκας στο Instagram. Και τώρα, οι λεπτομέρειες της συμφωνίας της Λόπεζ με την τουρκική μάρκα κοσμημάτων φαίνεται να γίνονται γνωστές.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, η οποία πρόσφατα εμφανίστηκε σε έναν πολυτελή ινδικό γάμο για 2 εκατομμύρια δολάρια, έλαβε 10 εκατομμύρια δολάρια για να προωθήσει τα διαμαντένια δαχτυλίδια και άλλα κοσμήματα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Page Six».

Η τελευταία καμπάνια της Λόπεζ δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στα δαχτυλίδια αρραβώνων, αν και αυτά φαίνεται να αποτελούν σημαντικό μέρος των κοσμημάτων που παρουσίασε στις φωτογραφίες για τη Zen Diamond. Η σταρ της ταινίας «Hustlers» εμφανίστηκε σε αρκετές φωτογραφίες φορώντας ένα μαύρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και ένα πολυτελές δαχτυλίδι αρραβώνων με πολλά μικρά διαμάντια σε σχήμα φύλλων στο δεξί της δάχτυλο.

Παρά το γεγονός ότι πληρώθηκε ένα τεράστιο ποσό για την καμπάνια κοσμημάτων, το μέσο σημειώνει ότι η ποπ σταρ κερδίζει συχνά πολύ περισσότερα για παρόμοιες προσπάθειες. «Συνήθιζε να κλείνει πολύ μεγαλύτερες συμφωνίες. Συνήθιζε να πληρώνεται εύκολα 20, 30, ακόμη και 50 εκατομμύρια δολάρια για διαφημίσεις. Γι’ αυτό και σοκαρίστηκα», ισχυρίστηκε άνθωπος που μίλησε στο μέσο. Και συμπλήρωσε: «Τα χρήματα δεν είναι πολλά για την J.Lo».

Ωστόσο, η πηγή ανέφερε ότι η Λόπεζ δεν αναζητούσε μόνο χρήματα με τη νέα της επιχείρηση. «Θέλει να παραμείνει στο προσκήνιο. Κυνηγάει τη νεότητά της», ισχυρίστηκε η πηγή, προσθέτοντας ότι η Λόπεζ δεν είχε καθόλου οικονομικά προβλήματα. «Νομίζω ότι η J. Lo βρίσκεται σε μια φάση, όπου κάνει τα πάντα για να παραμείνει στο προσκήνιο. Θέλει οι άνθρωποι να μιλάνε για αυτήν».

Η Λόπεζ μπορεί να είναι μια περίεργη επιλογή για παγκόσμια πρέσβειρα που διαφημίζει εν μέρει δαχτυλίδια αρραβώνων, καθώς έχει παντρευτεί -και χωρίσει- τέσσερις φορές.

Πηγή: skai.gr

