Η Σίντνεϊ Σουίνι στα «λευκά»: Τα παιχνίδια με τον σύντροφό της στην πισίνα (φωτό)

Η Σίντνεϊ Σουίνι έδειξε την καλλίγραμμη σιλουέτα της καθώς έπαιζε με τον νέο σύντροφό της, Σκούτερ Μπράουν, κατά τη διάρκεια μιας μέρας στην πισίνα, στα Florida Keys (στα Στενά της Φλόριντας, νότια των Έβεργκλεϊντς, βρίσκονται τα τροπικά νησιά Φλόριντα Κις).

Το νέο «καυτό» ζευγάρι του Χόλιγουντ έπαιζε στην πισίνα του σπιτιού της Σουίνι με αρκετούς φίλους, λίγες μέρες πριν από τις διακοπές της Ημέρας των Ευχαριστιών. Η 28χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα λευκό μαγιό και στη συνέχεια… χάθηκε στην αγκαλιά του συντρόφου της. Λίγο μετά, άρχισαν να παίζουν παιχνίδια στο νερό.

Ένα χαμόγελο διαπέρασε το πρόσωπό της καθώς πλησίαζαν ο ένας τον άλλον σε μια σπάνια στιγμή οικειότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας που πέρασαν με τους φίλους τους. Αλλά δεν ήταν μόνο ρομαντικές στιγμές για το ζευγάρι, που γενικά φαινόταν απορροφημένο με τους φίλους του.

Το ζευγάρι φαινόταν, επίσης, να παίζει κάποια παιχνίδια με φίλους, καθώς πετούσαν μια μπάλα μεταξύ τους. Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Σκούτερ Μπράουν συνδέθηκαν ρομαντικά για πρώτη φορά τον Ιούνιο, αφού συναντήθηκαν στον γάμο του Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσεζ. Αυτό συνέβη λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη ότι η ξανθιά «σεξοβόμβα» είχε τερματίσει τον αρραβώνα της με τον Jonathan Davino.

Πηγές ανέφεραν στο «Page Six» τον Σεπτέμβριο ότι ο νέος της σύντροφος είχε «εμμονή» με τη σταρ μετά τη συνάντησή τους και άρχισε να την «κυνηγά» μετά τον γάμο.

Τον ίδιο μήνα, αναφέρθηκε ότι οι δύο σταρ «βγαίνουν περιστασιακά», με μια πηγή να λέει στο ΤΜΖ: «Η Σίντνεϊ Σουίνι μόλις έληξε μια σχέση και κάνει αυτό που κάνουν οι γυναίκες στα 20 τους, βγαίνει ραντεβού». Μια άλλη πηγή είπε στο Entertainment Tonight ότι τόσο η ηθοποιός όσο και ο Σκούτερ προσπαθούν να είναι διακριτικοί. «Μιλάνε κάθε μέρα και βλέπονται συχνά, είναι καυτή και έντονη σχέση», ανέφερε άνθρωπος που μίλησε στην «Daily Mail».

