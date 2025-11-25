Λογαριασμός
Τζένιφερ Λόπεζ: Πήρε 2 εκατ. δολάρια για γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία (video)

Ο λαμπερός γάμος κράτησε τέσσερις ημέρες, ξεκινώντας στις 20 Νοεμβρίου, και συνοδεύτηκε από πλήθος καλλιτεχνικών εμφανίσεων

Τζένιφερ Λόπεζ

Η Τζένιφερ Λόπεζ φέρεται να αμείφθηκε με περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια για την εμφάνισή της σε πολυτελή τελετή γάμου Ινδού δισεκατομμυριούχου στο Ουνταϊπούρ της Ινδίας, το περασμένο Σαββατοκύριακο. 

Η παγκόσμια σταρ ανέβηκε στη σκηνή μπροστά σε εκατοντάδες καλεσμένους, προσφέροντας ένα εκρηκτικό πρόγραμμα με επιτυχίες όπως τα «Waiting for Tonight» και «Get Right», ενώ εντυπωσίασε και με τις αποκαλυπτικές στιλιστικές της επιλογές.

Η JLo ολοκλήρωσε την εμφάνισή της απευθύνοντας θερμή πρόποση στη νύφη, Νέτρα Μαντένα, και τον γαμπρό, Βάμσι Γκαντιράτζου, οι οποίοι ανέβηκαν κοντά της στη σκηνή. «Εύχομαι αυτή η ένωση να φέρει ευλογία στις οικογένειές σας και σε όλους μας», είπε χαρακτηριστικά η Τζένιφερ Λόπεζ, κερδίζοντας το χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Η οικογένεια της νύφης έχει βαθιές ρίζες στη φαρμακευτική βιομηχανία. Ο πατέρας της, Ράμα Ρατζού Μαντένα, ηγείται της Ingenus Pharmaceuticals. Ο γαμπρός, εξίσου επιτυχημένος, είναι συνιδρυτής και CTO της πλατφόρμας παράδοσης φαγητού Superorder, ενώ πέρσι συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes «30 Under 30». 

Ο λαμπερός γάμος κράτησε τέσσερις ημέρες, ξεκινώντας στις 20 Νοεμβρίου, και συνοδεύτηκε από πλήθος καλλιτεχνικών εμφανίσεων, μεταξύ των οποίων και αυτή του διάσημου DJ Tiësto. Το προσκλητήριο περιελάμβανε δεκάδες προσωπικότητες του Bollywood, καθώς και τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με τη σύντροφό του, Μπετίν Άντερσον, επιβεβαιώνοντας το υψηλό προφίλ της διοργάνωσης. 

