Η Τζένιφερ Λόπεζ φέρεται να αμείφθηκε με περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια για την εμφάνισή της σε πολυτελή τελετή γάμου Ινδού δισεκατομμυριούχου στο Ουνταϊπούρ της Ινδίας, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η παγκόσμια σταρ ανέβηκε στη σκηνή μπροστά σε εκατοντάδες καλεσμένους, προσφέροντας ένα εκρηκτικό πρόγραμμα με επιτυχίες όπως τα «Waiting for Tonight» και «Get Right», ενώ εντυπωσίασε και με τις αποκαλυπτικές στιλιστικές της επιλογές.

Jennifer Lopez set the stage on fire with her biggest hits at the Netra Mantena-Vamsi Gadiraju wedding in Udaipur pic.twitter.com/jfBT7Palue — t2 (@t2telegraph) November 23, 2025

Η JLo ολοκλήρωσε την εμφάνισή της απευθύνοντας θερμή πρόποση στη νύφη, Νέτρα Μαντένα, και τον γαμπρό, Βάμσι Γκαντιράτζου, οι οποίοι ανέβηκαν κοντά της στη σκηνή. «Εύχομαι αυτή η ένωση να φέρει ευλογία στις οικογένειές σας και σε όλους μας», είπε χαρακτηριστικά η Τζένιφερ Λόπεζ, κερδίζοντας το χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Η οικογένεια της νύφης έχει βαθιές ρίζες στη φαρμακευτική βιομηχανία. Ο πατέρας της, Ράμα Ρατζού Μαντένα, ηγείται της Ingenus Pharmaceuticals. Ο γαμπρός, εξίσου επιτυχημένος, είναι συνιδρυτής και CTO της πλατφόρμας παράδοσης φαγητού Superorder, ενώ πέρσι συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes «30 Under 30».

Jennifer Lopez with the married couple in India minutes ago pic.twitter.com/ZJe4w6ENvM — John JLover (@John_JLover1) November 23, 2025

Ο λαμπερός γάμος κράτησε τέσσερις ημέρες, ξεκινώντας στις 20 Νοεμβρίου, και συνοδεύτηκε από πλήθος καλλιτεχνικών εμφανίσεων, μεταξύ των οποίων και αυτή του διάσημου DJ Tiësto. Το προσκλητήριο περιελάμβανε δεκάδες προσωπικότητες του Bollywood, καθώς και τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ με τη σύντροφό του, Μπετίν Άντερσον, επιβεβαιώνοντας το υψηλό προφίλ της διοργάνωσης.

Ranveer Singh takes Donald Trump Jr.’s girlfriend away and gets her dancing at a wedding in Udaipur. pic.twitter.com/4a8ezBbH6i — Avici (@sacredrain) November 24, 2025

Πηγή: skai.gr

