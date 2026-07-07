Ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος μαζί με άλλες διάσημες προσωπικότητες, έχασε σήμερα τη δίκη σε βάρος της ιδιοκτήτριας εταιρείας της Daily Mail, χαρακτήρισε την απόφαση που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου «ασυνάρτητη» και «σοκαριστική».

«Προσήλθαμε ενώπιον αυτού του δικαστηρίου προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Όμως, δεν καταφέραμε ούτε το ένα ούτε το άλλο», επισημαίνει σε ένα δελτίο Τύπου ο γιος του βασιλιά Καρόλου, ο οποίος επισκέπτεται αυτήν την περίοδο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Χάρι κατηγορούσε την ταμπλόιντ για παράνομη συλλογή πληροφοριών.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί «ένα πλήρες και προφανές κουκούλωμα».

Πηγή: skai.gr

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