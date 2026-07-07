Βέλγος ΥΠΑΜ σε Τραμπ: Άφησε ήσυχη τη «βασίλισσα» Μελόνι

Η Ευρώπη εξακολουθεί να χρειάζεται τις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνα της ηπείρου για τουλάχιστον ακόμη μία δεκαετία, γι' αυτό και οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν πρέπει να αποξενώσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Βελγίου, Τεό Φράνκεν.

Μιλώντας στο Politico, ο Φράνκεν ξεκαθάρισε ωστόσο ότι υπάρχουν όρια, ιδίως μετά τις πρόσφατες επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου κατά της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

«Φυσικά και τον χρειαζόμαστε ως σύμμαχο, αλλά μην αγγίζεις τη Μελόνι. Είναι η βασίλισσα της κεντροδεξιάς στην Ευρώπη. Είναι το άλφα. Αφήστε την ήσυχη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φλαμανδός εθνικιστής υπουργός.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε αργά το βράδυ της Κυριακής φωτογραφία της Τζόρτζια Μελόνι, αστειευόμενος ότι θα χρειαστεί να ζητήσει περιοριστικά μέτρα εναντίον της. Η δημόσια αυτή ειρωνική ανάρτηση ακολούθησε μια αμήχανη συνάντηση των δύο ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής της G7, τον Ιούνιο στο Εβιάν της Γαλλίας, μετά την οποία ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον είχε «παρακαλέσει» να φωτογραφηθούν μαζί, κάτι που η ίδια διέψευσε.

«Την αγαπώ, είναι συντηρητική, βρισκόμαστε στην ίδια πολιτική γραμμή... και θα τσακωθείτε για μια φωτογραφία;», δήλωσε ο Βέλγος υπουργός Άμυνας Τεό Φράνκεν.

Ο Φράνκεν υπογράμμισε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει ακόμη από το να μπορεί να υπερασπιστεί μόνη της τον εαυτό της χωρίς τη συνεχή αμερικανική στήριξη και γι' αυτό «οι Ευρωπαίοι πρέπει να κρατήσουν τους Αμερικανούς στο πλευρό τους».

Όπως είπε, η Ευρώπη θα χρειαστεί από πέντε έως δέκα χρόνια για να αναπτύξει τις συμβατικές στρατιωτικές δυνατότητες που σήμερα παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, την περασμένη εβδομάδα τους επέκρινε για τις χαμηλές αμυντικές δαπάνες τους, ενώ παράλληλα έχει προχωρήσει στην απόσυρση μέρους των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία. Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε εξάμηνη αναθεώρηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη.

Η πίεση που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ανησυχία για τη ρωσική απειλή, ωθεί τις ευρωπαϊκές χώρες να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και να ενισχύσουν τις δικές τους αμυντικές βιομηχανίες.

Οι δηλώσεις του Βέλγου υπουργού Άμυνας έγιναν την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να παρουσιάσει προτάσεις για την ενίσχυση των κοινών διασυνοριακών προμηθειών αμυντικού υλικού, περιορίζοντας τον εθνικό προστατευτισμό στον τομέα της άμυνας.

«Θέλω να δω μια ενιαία αγορά σε όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τεό Φράνκεν.



Πηγή: skai.gr

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