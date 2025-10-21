Τζένιφερ Άνιστον: Βρες μια πραγματική δουλειά κι άσε το Χόλιγουντ, της έλεγε ο πατέρας της

Η Τζένιφερ Άνιστον (Jennifer Aniston) είπε ότι συνέχισε την καριέρα της ως ηθοποιός, παρόλο που ο πατέρας της προσπάθησε να την αποτρέψει. Ο πατέρας της, Τζον Άνιστον, είναι γνωστός για τη σχεδόν τεσσαρακονταετή συμμετοχή του στη δραματική σειρά «Days of Our Lives».

«Ο πατέρας μου μου έλεγε: ‘’Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό, θα υποφέρεις από την απόρριψη’’», ανέφερε η Άνιστον στους παρουσιαστές Νταξ Σέπαρντ και Μόνικα Πάντμαν στην εκπομπή «Armchair Expert».



Πριν η Τζένιφερ Άνιστον γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Χόλιγουντ, ο πατέρας της, που ήταν ηθοποιός, προσπάθησε να την αποτρέψει από την καριέρα αυτή. Η σταρ της σειράς «Friends» είναι κόρη του Τζον Άνιστον, γνωστού για τον ρόλο του στη δραματική σειρά του NBC. Παρά το γεγονός ότι η σειρά συνέχισε να παίζει μέχρι τον θάνατό του, το 2022, ο πατέρας της δεν ήθελε να ακολουθήσει τα βήματά του.

«Απλά βρες μια δουλειά. Βρες μια πραγματική δουλειά. Όλα τα κλισέ», είπε η Άνιστον για όσα της είχε πει ο πατέρας της. Ωστόσο, η διάσημη ηθοποιός αποφάσισε να αγνοήσει την προειδοποίησή του και να ακολουθήσει την υποκριτική. «Ό,τι σε ωθεί, αν βρεις πάθος σε κάτι και το αγαπάς, πήγαινε να το κάνεις», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Αύγουστο του 2019, το «Forbes» κατέταξε την Άνιστον ως την πέμπτη πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιό στον κόσμο, εκτιμώντας ότι κέρδισε 28 εκατομμύρια δολάρια προ φόρων μεταξύ Ιουνίου 2018 και Ιουνίου 2019. Από τον Νοέμβριο του 2019, η ηθοποιός πρωταγωνιστεί και παράγει τη δραματική σειρά του AppleTV, «The Morning Show».

Η Άνιστον έχει μιλήσει στο παρελθόν για την επιρροή του πατέρα της στην καριέρα της. Σε συνέντευξή της το 2012 στο «The Hollywood Reporter», η ίδια είπε ότι οι προσπάθειες του πατέρα της να την αποθαρρύνει από την υποκριτική ενίσχυσαν μόνο την αποφασιστικότητά της να πετύχει. «Δεν ήθελε να πληγωθώ, γιατί ήξερε ότι ήταν μια δύσκολη δουλειά. Αυτό με ώθησε να προσπαθήσω ακόμα πιο σκληρά», εξήγησε.

Τον Αύγουστο, δήλωσε στο «Vanity Fair» ότι ήλπιζε ότι η επιτυχία της καριέρας της θα τον εντυπωσίαζε. «Πάντα ήθελα να κερδίσω την έγκριση του μπαμπά μου — αυτό ήταν που με ωθούσε και ήταν επίσης η μεγαλύτερη απογοήτευση μου: να προσπαθώ να εντυπωσιάσω και να αποδείξω την αξία μου σε έναν άντρα που έχει περιορισμένες δυνατότητες», είπε η Άνιστον. Πρόσθεσε ότι πίστευε ότι αν είχε καθιερωθεί ως ηθοποιός, «τότε θα με αγαπούσε όσο τον αγαπώ εγώ».

Πηγή: skai.gr

