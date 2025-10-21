Η κορυφαία τραγουδίστρια φαινόταν σαν να είχε κόψει τα μαλλιά της, τα είχε ξανοίξει και τα είχε κάνει πολύ σγουρά. Το νέο στυλ την έκανε αγνώριστη, παρόλο που βρίσκεται στον χώρο της showbiz εδώ και 20 χρόνια.

Η καλλιτέχνις παρουσίασε το νέο της στυλ στο τεύχος Νοεμβρίου της γαλλικής «Vogue» και φωτογραφήθηκε από τον θρυλικό Mario Sorrenti. Ακόμα και το μακιγιάζ της ήταν μια νέα προσέγγιση: η τραγουδίστρια φορούσε έντονο σκούρο eyeliner, με γυαλιστερά χείλη, καθώς υποδύθηκε τον ρόλο της ξανθιάς σεξοβόμβας του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1960. Μπορείτε να μαντέψετε ποια είναι αυτή η όμορφη κοπέλα με το μαύρο φόρεμα; Κι όμως είναι η Μάιλι Σάιρους (Miley Cyrus), η οποία φόρεσε μια περούκα, σχεδιασμένη από τον Shay Ashual.

Οι θαυμαστές της εντυπωσιάστηκαν από τη συγκεκριμένη «μεταμόρφωση», ενώ πολλοί σχολίασαν ότι το νέο της στυλ τους θύμιζε Μουλέν Ρουζ. Η καλλιτέχνιδα του «Flowers» φορούσε υψηλής ραπτικής ρούχα από τους Balenciaga και Maison Valentino για την καλλιτεχνική φωτογράφιση που πραγματοποιήθηκε στο Chateau Marmont, στο Δυτικό Χόλιγουντ.

«Πάντα ήμουν αυτή που ήθελα να είμαι. Μόνο μένοντας πιστή στον εαυτό σου μπορείς να ξεχωρίσεις από το πλήθος», δήλωσε η κόρη του Billy Ray Cyrus στο περιοδικό.

«Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν καθοριστικά. Από το 2021, συνεχίζω να εξελίσσομαι, αλλά χωρίς δυσκολίες», αποκάλυψε η πρώην του Liam Hemsworth. «Πάντα ακολουθούσα δύο μεθόδους στη ζωή μου: την πρώτη, όπου ελέγχω τα πάντα, και τη δεύτερη, όπου αφήνω τη μοίρα να κάνει το έργο της», σημείωσε η τραγουδίστρια.

«Αν και η μαγεία θα μπορούσε να λειτουργήσει και στις δύο περιπτώσεις, αποφάσισα να σταματήσω να είμαι πεισματάρα, να σταματήσω αυτό που θα μπορούσε να συμβεί και, ως εκ τούτου, να σταματήσω τον εαυτό μου».

Η Μάιλι Σάιρους αποκάλυψε, επίσης, ότι το πρόσωπο που την ενέπνευσε στη μουσική της είναι η μητέρα της. «Όταν γράφω, πάντα τη σκέφτομαι και είναι το πρώτο άτομο στο οποίο παίζω τα τραγούδια μου. Είμαστε η μούσα η μία της άλλης, κατά κάποιον τρόπο», είπε η νικήτρια των Grammy.

Η Σάιρους ανέφερε επίσης καλλιτέχνες που θεωρεί αληθινούς θεούς ή θεές του ροκ. «Απλά κοιτάξτε τη Stevie Nicks, τη θεατρικότητά της, τα μαντίλια της, τις κάπες της και την εμφάνισή της... Αυτή είναι πραγματικά η καθημερινή της εμφάνιση, το βεβαιώνω», σημείωσε η τραγουδίστρια. «Όταν βλέπεις την Joan Jett στη σκηνή, ξέρεις ότι φοράει τα ίδια μαύρα δερμάτινα παντελόνια και στα παρασκήνια».

Στη συνέχεια, ανέφερε έναν άνδρα: «Ο David Bowie φορούσε πλατφόρμες και εντυπωσιακές φόρμες με εκπληκτική άνεση. Αν και το ροκ εν ρολ είναι πολύ αυθεντικό, είναι, ωστόσο, θεατρικό και διασκεδαστικό». Αναφέρθηκε επίσης η Beyonce, με την οποία τραγούδησε ντουέτο στη σκηνή του Stade de France στις 19 Ιουνίου. «Η Beyonce είναι σίγουρα η καλύτερη. Μου έδωσε ένα βραχιόλι που δεν βγάζω ποτέ...», είπε η σταρ.

