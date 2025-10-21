Η Ζόι Κράβιτζ (Zoë Kravitz) έκανε το λάθος να δείξει τη γυμνή της πλάτη στο γκαλά που διοργάνωσε το Μουσείο Κινηματογράφου της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, στο Λος Άντζελες. Η 36χρονη σταρ της σειράς «Big Little Lies» είχε πολλά τατουάζ στην πλάτη της, τα οποία -συνήθως- κρύβει με τα περίτεχνα φορέματά της.

Από τα πολλά τατουάζ της, ξεχωρίσαμε ένα «yes» που είχε στο πίσω μέρος του λαιμού της και κάποια άλλα κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης της. Επίσης, στον ώμο της φαινόταν να έχει έναν δράκο.

Πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατηγόρησαν την κόρη του Λένι Κράβιτζ ότι αντιγράφει μια άλλη μεγάλη σταρ του Χόλιγουντ. Ο λόγος για την Αντζελίνα Τζολί. Η 50χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε, επίσης, με πολλά τατουάζ στην πλάτη, όπως έναν Βούδα να την ευλογεί, μεταξύ πολλών άλλων σχεδίων.

«Μοιάζει με την Άντζι με όλα αυτά τα τατουάζ στην πλάτη», είπε κάποιος στο X, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Σίγουρα θυμίζει την Τζολί».

Η Ζόι Κράβιτζ έχει σχέση με τον Χάρι Στάιλς. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, οι δυο τους πέρασαν «ένα υπέροχο καλοκαίρι μαζί». Ο 31χρονος τραγουδιστής και η Ζόι έχουν σχέση τους τελευταίους μήνες και «τα πράγματα μεταξύ τους γίνονται όλο και πιο σοβαρά».

Μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα «The Sun»: «Ο Χάρι και η Ζόι έχουν μια πραγματική σύνδεση — αυτό είναι αγάπη. Η Ζόι πρέπει να επιστρέψει στη δουλειά για μια ταινία, οπότε θα έρθει στο Λονδίνο και θα μείνει με τον Χάρι όσο θα είναι εδώ. Πέρασαν ένα υπέροχο καλοκαίρι μαζί και τα πράγματα μεταξύ τους γίνονται όλο και πιο σοβαρά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.