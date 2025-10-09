Τζένιφερ Άνιστον: Αποκάλυψε ότι 20 χρόνια πάσχιζε να αποκτήσει παιδί - Με αποκαλούσαν «εγωίστρια-εργασιομανή»

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε ότι για 20 χρόνια έδινε μια «μυστική» μάχη για να αποκτήσει παιδί. Η 56χρονη ηθοποιός της σειράς «Friends» μίλησε στο περιοδικό «Harper's Bazaar» σχετικά με την ψευδή φήμη ότι δεν ήθελε να γίνει μητέρα, επειδή είναι «εγωίστρια και εργασιομανής».

«Δεν γνώριζαν την ιστορία μου, ούτε τι είχα περάσει τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να δημιουργήσω μια οικογένεια, επειδή δεν βγαίνω έξω και δεν τους λέω τα ιατρικά μου προβλήματα», αποκάλυψε η διάσημη ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Άνιστον ανέφερε με νόημα: «Αυτό δεν αφορά κανέναν. Αλλά έρχεται μια στιγμή που δεν μπορείς να μην το ακούσεις – την αφήγηση για το πώς δεν θα κάνω παιδί, δεν θα έχω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια, εργασιομανής. Με επηρεάζει – είμαι απλά ένας άνθρωπος. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Γι' αυτό σκέφτηκα, ‘’Τι στο διάολο;’’».

Και είναι αλήθεια ότι η ηθοποιός έχει μιλήσει αρκετές φορές δημοσίως για τις προσπάθειές της να γίνει μητέρα: για τις δυσκολίες, τις προσδοκίες, αλλά και για το πώς η κοινωνία αντιμετωπίζει το θέμα της τεκνοποίησης. Ωστόσο, όσο μεγαλώνει, όπως εξηγεί, τόσο λιγότερο νιώθει την ανάγκη να «διορθώσει μια ψευδή αφήγηση».

«Ο κύκλος των ειδήσεων είναι τόσο γρήγορος, που απλά εξαφανίζεται. Φυσικά, υπάρχουν στιγμές που νιώθω αυτό το αίσθημα δικαιοσύνης, όταν έχει ειπωθεί κάτι που δεν είναι αλήθεια και πρέπει να διορθώσω το λάθος. Και τότε σκέφτομαι, πρέπει πραγματικά να το κάνω; Η οικογένειά μου γνωρίζει την αλήθεια για μένα, το ίδιο και οι φίλοι μου».

Η Τζένιφερ Άνιστον ήταν παντρεμένη με τον ηθοποιό Μπραντ Πιτ από το 2000 έως το 2005. Χώρισαν όταν ο ηθοποιός γνώρισε την Αντζελίνα Τζολί στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith». Το 2022, η Τζένιφερ αποκάλυψε με τραγικό τρόπο ότι είχε προσπαθήσει -χωρίς επιτυχία- να κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση και παραδέχτηκε ότι ευχόταν να είχε καταψύξει τα ωάριά της χρόνια νωρίτερα.

«Ήταν ένας δύσκολος δρόμος για μένα, ο δρόμος της απόκτησης παιδιού», είπε τότε η Τζένιφερ. «Στα σαράντα μου, πέρασα πραγματικά δύσκολες στιγμές και αν δεν τις είχα περάσει, δεν θα είχα γίνει ποτέ αυτή που έπρεπε να γίνω. Προσπαθούσα να μείνω έγκυος.

Όλα αυτά τα χρόνια και χρόνια και χρόνια εικασιών... Ήταν πραγματικά δύσκολο. Έκανα εξωσωματική γονιμοποίηση, έπινα κινέζικα τσάγια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Έκανα τα πάντα», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Πηγή: skai.gr

