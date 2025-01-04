Τζένιφερ Άνιστον: Πρέπει να αγαπάμε το σώμα μας, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί

Η Τζένιφερ 'Ανιστον μοιράστηκε σε συνέντευξή της στο «Allure» ότι έχει αναπτύξει μια ισχυρή σχέση με το σώμα της λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «αγαπάμε πραγματικά ο ένας τον άλλον».

«Πρέπει να το αγαπάμε. Κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Είναι μαζί μας από την ημέρα που γεννιόμαστε, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε πολύ σκληροί μαζί του», ανέφερε η διάσημη ηθοποιός.

«Φυσικά, όλοι θα μεγαλώσουμε, αλλά πώς μπορούμε να ευδοκιμήσουμε καθώς μεγαλώνουμε; Αυτό έχει να κάνει με το να δίνεις στο σώμα σου την προσοχή που του αξίζει...το σώμα αλλάζει, το δέρμα χαλαρώνει. Αλλά αυτό είναι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής, και προτιμώ να το βλέπω σαν μια ιστορία που γράφεται στο σώμα μου. Είναι η ιστορία της ζωής μου».

Στην ερώτηση πώς προσεγγίζει τη γήρανση απαντά «με θετικότητα και ευγνωμοσύνη».

«Προσπαθώ να μην σκέφτομαι ότι μεγαλώνω. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι την ηλικία. Ο κόσμος θα είναι πάντα εκεί και θα μας λέει ποια είναι η ηλικία και τι πρέπει να κάνουν οι γυναίκες στην κοινωνία. Μπορούμε να φτιάξουμε τους δικούς μας κανόνες», τόνισε η 'Ανιστον υπογραμμίζοντας ότι δίνει εξίσου μεγάλη σημασία στην ψυχική της υγεία σε μια εποχή που τα εξωτερικά ερεθίσματα είναι συχνά αρνητικά.

«Είμαι μεγάλη υποστηρίκτρια του να μην είμαστε σκληροί με τον εαυτό μας, γιατί ο κόσμος είναι τόσο κακός αυτή τη στιγμή και τόσο επιθετικός και αρνητικός. Οπότε γιατί να το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας;» αναρωτήθηκε.

Ανάμεσα στην υγεία και τη φυσική κατάσταση ακολουθεί την δική της φιλοσοφία. Όπως είπε έχει την προσέγγιση 80/20 που σημαίνει: «Ογδόντα τοις εκατό υγιεινή ζωή και 20 τοις εκατό είναι: να πηγαίνεις για ένα μαρτίνι, να τρως πίτσα και μπέργκερ και να ξενυχτάς με τους φίλους σου. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία», κατέληξε η ηθοποιός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

