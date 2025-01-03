Η Meghan Markle θα πρωταγωνιστήσει σε ριάλιτι του Netflix

Η Μέγκαν Μαρκλ υποδέχτηκε το 2025 με μια εορταστική ανάρτηση στο Instagram, την πρώτη της εδώ και χρόνια. Ωστόσο, οι θαυμαστές της δεν γνώριζαν πως το γλυκό αυτό κλιπ, στο οποίο η Δούκισσα του Σάσεξ τρέχει στην παραλία και χαράζει τη νέα χρονιά στην άμμο, έκρυβε μια μεγαλύτερη έκπληξη.

Στις 2 Ιανουαρίου, το Netflix ανακοίνωσε ένα νέο ριάλιτι σόου με τίτλο With Love, Meghan. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Μέγκαν συνεργάζεται με την πλατφόρμα, μέσω της Archewell Productions που ίδρυσε με τον Πρίγκιπα Χάρι, έχει δουλέψει σε αρκετές σειρές ντοκιμαντέρ, συμπεριλαμβανομένου του Harry & Meghan. Ωστόσο, το With Love, Meghan σηματοδοτεί μια συναρπαστική στροφή το οποίο θα εστιάζει στο σπίτι, την κουζίνα και τη διασκέδαση.

Το σλόγκαν; «Δημιουργήστε θαύματα σε κάθε στιγμή».

Αν και η ανακοίνωση του With Love, Meghan αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη για τη νέα χρονιά, η εκπομπή ετοιμαζόταν εδώ και καιρό. Τον περασμένο Απρίλιο, το Netflix είχε αφήσει να εννοηθεί πως μια τέτοια εκπομπή ήταν στα σκαριά, περιγράφοντάς τη ως έναν εορτασμό «της χαράς της μαγειρικής, της κηπουρικής, της διασκέδασης και της φιλίας».

Ευτυχώς, δε θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ. Όλα τα οκτώ επεισόδια του With Love, Meghan θα κυκλοφορήσουν στις 15 Ιανουαρίου, ιδανικό timing για όσους υποσχέθηκαν στον εαυτό τους να απολαμβάνουν νόστιμο φαγητό και νέες εμπειρίες το 2025.

Επιστροφή στην εποχή του lifestyle

Αν ακολουθούσατε τη Μέγκαν πριν γίνει Δούκισσα του Σάσεξ, αυτή η ανακοίνωση δεν θα σας ξαφνιάσει. Πριν κλείσει το 2017, το lifestyle blog της, The Tig, περιλάμβανε τις αγαπημένες της συνταγές, ταξιδιωτική έμπνευση και σκέψεις για τη μόδα, την ομορφιά και την ευεξία.

Ταιριαστά, το With Love, Meghan θα περιλαμβάνει τις συμβουλές της ηθοποιού του Suits για κάθε μορφή διασκέδασης. Μέσα από την εκπομπή, γράφει το Netflix, «η Μέγκαν αποκαλύπτει πώς ακόμα και οι πιο μικρές λεπτομέρειες μπορούν να προσθέσουν ομορφιά στη ζωή μας και, κυρίως, να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά».

Μιλώντας για το να φέρνεις ανθρώπους πιο κοντά, η Μέγκαν θα φιλοξενήσει αρκετά γνωστά πρόσωπα κατά τη διάρκεια της νέας της εκπομπής, η οποία γυρίζεται στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια. Η Μίντι Κέιλινγκ και η φίλη και συμπρωταγωνίστριά της από το Suits, Αμπιγκέιλ Σπένσερ, είναι μερικά μόνο από τα αστέρια που εμφανίζονται στο τρέιλερ. Ο Πρίγκιπας Χάρι κάνει επίσης μια εμφάνιση, μοιραζόμενος μια τρυφερή αγκαλιά με τη Μέγκαν.

«Πάντα μου άρεσε να παίρνω κάτι φαινομενικά συνηθισμένο και να το αναβαθμίζω, εκπλήσσοντας τους ανθρώπους με στιγμές που τους δείχνουν ότι σκέφτηκα πραγματικά γι’ αυτούς», λέει η Μέγκαν στο τρέιλερ, προσθέτοντας αργότερα πως δεν την απασχολεί η «αναζήτηση της τελειότητας», αλλά η χαρά. Ένα απόλυτα ταιριαστό μήνυμα για τη νέα χρονιά!

