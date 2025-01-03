Χορεύοντας το «YMCA» υποδέχτηκαν το 2025 Donald και Melania Trump

Με έναν ιδιαίτερα χαρούμενο και χορευτικό τρόπο επέλεξαν ο Donald Trump και η Melania Trump να καλωσορίσουν το νέο έτος, το 2025, με το βίντεο να γίνεται αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το εμβληματικό τραγούδι "YMCA" των Village People αποτέλεσε το μουσικό χαλί της εορταστικής στιγμής, που συνδυάστηκε με χαρακτηριστικές χορευτικές κινήσεις και κέφι.

Διαβάστε ακόμα : Κωνσταντίνα Σπυροπούλου-Βασίλης Σταθοκωστόπουλος: Το πολύχρωμο πάρτι γενεθλίων του γιου τους Βλάσση

Το βίντεο, από το ρεβεγιόν τους στο Mar-A –Lago, το οποίο αρχικά αναρτήθηκε από έναν από τους στενούς συνεργάτες του Trump στο Truth Social, και αργότερα κυκλοφόρησε σε πλατφόρμες όπως το Twitter και το TikTok, δείχνει το ζευγάρι, τραβηγμένο από πίσω, να χορεύει σε μία μεγαλοπρεπή αίθουσα γεμάτη φώτα και διακόσμηση για την Πρωτοχρονιά. Ο Trump, γνωστός για την αγάπη του για το τραγούδι αυτό, έδωσε τον δικό του ρυθμό στις κινήσεις, ενώ η Melania τον συνόδευσε με κομψότητα.

Αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Οι αντιδράσεις στα social media δεν άργησαν να έρθουν. Οι υποστηρικτές του Trump το χαρακτήρισαν ως μια «διασκεδαστική και ανθρώπινη στιγμή», ενώ άλλοι σχολίασαν με σαρκαστική διάθεση την επιλογή τραγουδιού και την ενέργεια του χορού. Ανεξαρτήτως σχολίων, το γεγονός συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες, με hashtags όπως #YMCA και #TrumpDance2025 να κατακλύζουν τις τάσεις. Είτε θετικά είτε αρνητικά, το βίντεο απέσπασε εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

Η σχέση του Trump με το «YMCA»

Το «YMCA» έχει μακρά ιστορία με τον Donald Trump, καθώς ήταν ένα από τα βασικά τραγούδια που χρησιμοποιούσε στις προεκλογικές του εκστρατείες. Το τραγούδι είχε πάντα τον στόχο να φέρει ενθουσιασμό και θετική ενέργεια στα πλήθη, παρά τις αντιδράσεις από τους Village People, που είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους για τη χρήση του κομματιού σε πολιτικά πλαίσια.

Το 2025 λοιπόν για το νέο Προεδρικό ζεύγος της Αμερικής ξεκίνησε με γέλιο και ρυθμό, αφήνοντας το στίγμα της θετικής διάθεσης που, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του νέου έτους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.