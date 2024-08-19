Στην Κέρκυρα βρέθηκε incognito πριν από λίγες ημέρες η Τζένιφερ Άνιστον (Jennifer Aniston, η διάσημη ηθοποιός των FRIENDS, όπως αποκάλυψε ανάρτηση γνωστού καλλιτεχνικού μάνατζερ.

Ο music artist manager Μάριος Παπαδάτος ανέβασε σχετικό post στο προφίλ του στο Instagram με την ηθοποιό να πίνει ένα σφηνάκι σε γνωστό μπαρ του νησιού.

«Λίγες μέρες πριν το πιο διάσημο Φιλαράκι μάς επισκέφτηκε» σημείωσε ο Μάριος Παπαδάτος. Μάλιστα της έγραψε μια αφιέρωση: «Τζένιφερ Άνιστον, μας τίμησες και σε ευχαριστούμε! Είσαι σπάνιο είδος».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.