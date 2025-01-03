Ο Ιανουάριος δεν είναι καλή περίοδος για νέες αποφάσεις, σύμφωνα με αστρολογία

Η αρχή του νέου έτους υποτίθεται πως είναι μια λαμπερή και γεμάτη έμπνευση περίοδος.

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να τακτοποιήσετε την ντουλάπα σας, να καθαρίσετε το διαμέρισμά σας, να καταγράψετε τους στόχους σας και να σκεφτείτε τον εαυτό σας. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν κίνητρο από αυτή την ενέργεια, αλλά για άλλους υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το νέο έτος ξεκινάει στην καρδιά του χειμώνα.

Η αστρολογία υποστηρίζει ότι το νέο έτος ξεκινάει την άνοιξη

Αν το σκεφτείτε, τίποτα στον Ιανουάριο δεν φαίνεται σαν την κατάλληλη στιγμή για μια νέα αρχή. Κάνει κρύο, σκοτεινιάζει στις 4 μ.μ., και πιθανότατα ακόμα προσπαθείτε να συνέλθετε από το άγχος των γιορτών. Γι’ αυτό, πολλοί μυστικιστές στο TikTok υπενθυμίζουν ότι υπάρχει ένα άλλο νέο έτος που δεν ξεκινάει πριν τις 20 Μαρτίου, δίνοντάς σας έτσι άφθονο χρόνο να ξεκουραστείτε. Στην πραγματικότητα, σας ενθαρρύνουν να «χειμωνιάσετε» (hello, μέρες τεμπελιάς στο κρεβάτι!).

Στην αστρολογία, η εποχή του Κριού, που διαρκεί από τις 20 Μαρτίου έως τις 19 Απριλίου, θεωρείται η αρχή του αστρολογικού έτους, και συμπίπτει επίσης με την εαρινή ισημερία. Ο Κριός είναι ένα έντονο ζώδιο της φωτιάς που συμβολίζει την ενέργεια, την έμπνευση, τις νέες αρχές, και ακριβώς αυτό που χρειάζεστε όταν ξεκινάτε κάτι καινούργιο.

Ο Μάρτιος φέρνει επίσης ήλιο, ζεστό καιρό, ανθισμένα λουλούδια και τιτιβίσματα πουλιών, όλα δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για να μεταμορφωθείτε, να καθαρίσετε, να ξεκινήσετε νέες ρουτίνες, και να επανεφεύρετε τον εαυτό σας. Με άλλα λόγια; Αν δεν έχετε διάθεση να κάνετε τίποτα από αυτά τώρα, αυτό είναι απόλυτα εντάξει.

Το πραγματικό νέο έτος είναι στις 20 Μαρτίου

Αν νιώθετε την ανάγκη να ξεκουραστείτε, να μείνετε στο κρεβάτι και να «εξαφανιστείτε» αυτή την περίοδο, βρίσκεστε ακριβώς στη σωστή διάθεση, τουλάχιστον σύμφωνα με την αστρολογία. Στο TikTok, η δημιουργός @aprilshowersnaked είναι μία από τις πολλές που είπε ότι είναι εντάξει να μην έχετε την ενέργεια για μεγάλες αλλαγές αυτή τη στιγμή.

«Δεν είναι ακόμα Πρωτοχρονιά, αστρολογικά μιλώντας», είπε σε ένα βίντεο την 1η Ιανουαρίου. «Η πρώτη μέρα του έτους θα έπρεπε να είναι η πρώτη μέρα της άνοιξης... Αλλά είμαστε στη μέση του χειμώνα. Το “νέο έτος, νέος εαυτός”; Είναι δύσκολο να το κάνεις με αυτή την αίσθηση χειμερίας νάρκης και χαλάρωσης. Έτσι, μην νιώθετε άσχημα αν δεν έχετε νιώσει ακόμα αυτή την ενέργεια εκκίνησης, γιατί δεν θα τη νιώσετε μέχρι την πρώτη μέρα της άνοιξης».

Η δημιουργός @bitty_bangbang μοιράστηκε την ίδια άποψη και πρόσφερε συμβουλές με ένα TikTok λέγοντας: «Υπενθύμιση στον εαυτό μου: Το νέο έτος ξεκινάει την άνοιξη. Υπάρχει ακόμα χρόνος να ξεκουραστείς, να θέσεις στόχους. Απόλαυσε το κρύο, μείνε ζεστή, πάρε το χρόνο σου αυτούς τους χειμερινούς μήνες».

Τώρα είναι μια καλή περίοδος για ξεκούραση

Στα σχόλια του βίντεο της @mystichealingwithali, κάποιος έγραψε: «Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί η Πρωτοχρονιά είναι τόσο κοντά στα Χριστούγεννα. Είναι υπερβολικό, χαχα». Ένας άλλος είπε: «Είμαι στην περίοδο επαναφόρτισης μου», ενώ κάποιος άλλος πρόσθεσε: «Το ακολούθησα αυτό πέρυσι και ένιωσα πολύ καλύτερα ψυχολογικά. Αυτή η περίοδος είναι για στοχασμό, ξεκούραση, προγραμματισμό».

Αντί λοιπόν να πιέζετε τον εαυτό σας για να αλλάξετε τη ζωή σας, να τακτοποιήσετε τα πάντα ή να πηγαίνετε γυμναστήριο κάθε μέρα με 0°C, περάστε τους επόμενους μήνες χαλαρώνοντας και αναζωογονώντας τον εαυτό σας, όπως μια αρκούδα σε χειμερία νάρκη. Θα νιώσετε πολύ πιο κατάλληλα για την εποχή, και θα έχετε επίσης περισσότερο χρόνο για να ονειρευτείτε τα σχέδιό σας για το 2025.

Μόλις έρθει η άνοιξη, μπορεί να νιώσετε έμπνευση να κάνετε μεγάλες αλλαγές ή να υιοθετήσετε κάποιες απλές, εποχικές συνήθειες, όπως το να βλέπετε φίλους, να κάνετε περισσότερους περιπάτους, ή να θαυμάζετε τα λουλούδια στο πάρκο.

