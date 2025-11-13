Τζένιφερ Άνιστον: Ο «ευγενικός» σύντροφος και η φτωχή οικογένειά της…

Η Τζένιφερ Άνιστον εξέπληξε τους θαυμαστές της κατά τη διάρκεια της νέας συνέντευξής της στο περιοδικό «Elle». Η 56χρονη ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι η οικογένειά της «δεν είχε χρήματα» όταν μεγάλωνε, παρόλο που ο πατέρας της ήταν ηθοποιός στη δημοφιλή σαπουνόπερα «Days Of Our Lives».

«Δεν είχαν χρήματα; Ο πατέρας της ήταν διάσημος στην τηλεόραση, δεν καταλαβαίνω», έγραψε ένας θαυμαστής στο X, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Μάλλον εννοεί ότι οι γονείς της ήταν μόνο εκατομμυριούχοι και όχι δισεκατομμυριούχοι».

Το συγκεκριμένο θέμα προέκυψε όταν η ηθοποιός ρωτήθηκε ποιος χαρακτήρας της ταιριάζει περισσότερο στην πραγματική ζωή. Και η Άνιστον απάντησε: «Πιθανότατα θα έλεγα τη Ρέιτσελ, εκτός από το ότι η οικογένειά μου δεν είχε χρήματα όταν μεγάλωνα, ενώ η δική της είχε». Η Ρέιτσελ είναι ο χαρακτήρας Ρέιτσελ Γκριν από τη σειρά «Friends», η οποία προέρχονταν από μια πλούσια οικογένεια της Ανατολικής Ακτής.

Ο πατέρας της ηθοποιού του Χόλιγουντ ήταν ο Τζον Άνιστον, ο οποίος επίσης εργάστηκε στις επιτυχημένες σειρές «Search For Tomorrow» και «Love Of Life». Οι ηθοποιοί που εργάζονται στις σαπουνόπερες κερδίζουν περίπου 1 εκατ. δολάρια τον χρόνο από τη δουλειά τους, αν είναι τακτικοί σε μια σειρά. Πέθανε το 2022.

Η μητέρα της ηθοποιού, Νάνσι Ντάου, ήταν ηθοποιός που εμφανίστηκε στις σειρές «The Beverly Hillbillies», «The Wild Wild West» και «Mr. Terrific». Πέθανε το 2016. Η σταρ μίλησε επίσης για τη διασημότητα και το Χόλιγουντ. «Είμαι μια εργαζόμενη γυναίκα στο Χόλιγουντ και μπορώ να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά και αγαπώ αυτό που κάνω». Απολαμβάνει επίσης να δημιουργεί έργα που «κάνουν τη διαφορά και φέρνουν τις γυναικείες φωνές».

Η ιέρεια του Χόλιγουντ πρόσθεσε: «Είναι, πραγματικά, υπέροχο που μπορούμε να το κάνουμε τώρα που μας επιτρέπεται να καθόμαστε στο τραπέζι».

Η Άνιστον μίλησε και για τα μειονεκτήματα της εργασίας στο Χόλιγουντ. «Υπήρχε μια περίοδος που δεν μας επιτρεπόταν να καθόμαστε σε αυτό το τραπέζι. Ήταν μια βιομηχανία που κυριαρχούσαν οι άνδρες και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε, αλλά οι γυναίκες στο Χόλιγουντ κάνουν κινήσεις. Τα καταφέρνουμε».

Για τον νέο της σύντροφο, Τζιμ Κέρτις, η ηθοποιός... έσταζε μέλι στη συνέντευξή της, ενώ πριν από λίγες ημέρες τον είχε παρουσιάσει στο Instagram. Ο νέος της σύντροφος δραστηριοποιείται στον χώρο της ευεξίας, της υπνοθεραπείας και της προσωπικής ανάπτυξης.

«Η ύπνωση είναι μόνο ένα από τα πολλά πράγματα που κάνει. Είναι πραγματικά ξεχωριστός και βοηθά πάρα πολλούς ανθρώπους. Είναι πολύ ξεχωριστός, πολύ κανονικός και πολύ ευγενικός και θέλει να βοηθά τους ανθρώπους να θεραπευτούν, να ξεπεράσουν τα τραύματά τους και τη στασιμότητά τους και να φτάσουν στη διαύγεια. Είναι υπέροχο να αφιερώνεις τη ζωή σου σε κάτι τέτοιο».

