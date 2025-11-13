Η Λόρεν Σάντσεζ Μπέζος στηρίζει τη Σίντνεϊ Σουίνι. Αν και η ταινία «Christy» έλαβε θετικές κριτικές από κάποιους κριτικούς — και θερμή υποδοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο — το αθλητικό δράμα που βασίζεται στη ζωή της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν, 57 ετών, την οποία υποδύεται η Σουίνι, άνοιξε με μόλις 1,3 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

Δύο ημέρες μετά την αντίδραση της ηθοποιού στην πρεμιέρα της ταινίας με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, στην οποία εξέφραζε ότι ήταν «περήφανη» για την ταινία, ανεξάρτητα από τα εισπρακτικά της αποτελέσματα, η φίλη της, Λόρεν Σάντσεζ, εξέφρασε δημοσίως την υποστήριξή της για την ταινία.

«Μόλις είδα τη @sydney_sweeney στην ταινία @christy.movie. Πρέπει να πω ότι είναι μια από τις πιο δυνατές ταινίες που έχω δει ποτέ. Η ερμηνεία της είναι άξια Όσκαρ», έγραψε η κυρία Μπέζος στα social media.

Είναι αλήθεια πως το φιλμ έδειχνε το καλύτερο «διαβατήριο» για την ίδια - όπως και να σταματήσει ο κόσμος να ασχολείται τόσο με την προσωπική της ζωή όσο και με το σκάνδαλο της καμπάνιας της American Eagle.

Για αυτό άλλωστε και «πούλησε» με κάθε τρόπο τη μεταμόρφωσή της, ώστε να υποδυθεί την μποξέρ; ότι έχασε 13 κιλά σε 7 εβδομάδες μετά τα γυρίσματα, ότι πήγαινε τρεις φορές την ημέρα στο γυμναστήριο, έκανε ειδικές προπονήσεις για μποξ, άλλαξε τη διατροφή και τον σωματότυπό της. Ωστόσο, οι πρώτες αντιδράσεις που έκαναν την εμφάνισή τους δεν ήταν αυτές που περίμενε η νεαρή ηθοποιός. Από το BBC μέχρι τον «Guardian», οι κριτικοί «σταύρωσαν» το φιλμ του David Michôd.

«Είναι αδύνατον να ξεχάσεις ότι πρωταγωνιστεί η Σίντνεϊ Σουίνι στη γεμάτη κλισέ ταινία ‘’Christy’’», έγραψε το BBC. Η εφημερίδα «Guardian» δεν αποτέλεσε εξαίρεση στις μέτριες κριτικές, τονίζοντας: «Η ταινία, απλά, δεν είναι καλή. Πρόκειται για μια ταινία που αποτυγχάνει να αναδείξει την προσπάθεια της Σουίνι».

Αν και το φιλμ του David Michôd όφειλε να είναι το ψυχογράφημα μιας γυναίκας που αρνείται να βγει «νοκ άουτ», καθώς απεγκλωβίζεται από τον αδιόρατο ιστό της καταπίεσης, στην πράξη το φιλμ αποδεικνύεται ένα άνισο, επίπεδο και συμβατικό αθλητικό δράμα, με ολίγη κοινωνική καταγγελία, το οποίο δεν εκμεταλλεύεται τις οφθαλμοφανείς ποιότητές του. Η Αμερικανίδα ηθοποιός καταφέρνει να «χαθεί» στον ρόλο της, ωστόσο ο David Michôd αδυνατεί να διαχειριστεί με τη δέουσα ένταση τις αφηγηματικές προτεραιότητές του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.