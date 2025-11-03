Τζένιφερ Άνιστον: «Η αγάπη μου», έγραψε στο Instagram για τον νέο της σύντροφο

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις έκαναν την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση ως ζευγάρι στο Instagram. Η σταρ της σειράς «Friends» επιβεβαίωσε δημόσια τη σχέση τους μέσα από μια ανάρτηση για τα γενέθλια του συντρόφου της. Σε μια τρυφερή ασπρόμαυρη φωτογραφία, όπου αγκαλιάζει τον Τζιμ Κέρτις, η 56χρονη ηθοποιός έγραψε: «Χρόνια πολλά αγάπη μου» και πρόσθεσε μια κόκκινη καρδιά.

Η σχέση της Τζένιφερ Άνιστον και του Τζιμ Κέρτις έγινε για πρώτη φορά γνωστή τον Ιούλιο, όταν οι δυο τους φωτογραφήθηκαν στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Από τις αρχές της χρονιάς, φαίνεται πως η ηθοποιός παρακολουθούσε το έργο του Κέρτις (ο οποίος είναι συγγραφέας δύο βιβλίων και εργάζεται στον τομέα της προσωπικής ανάπτυξης), γεγονός που δείχνει πως η γνωριμία τους πιθανότατα εντάσσεται σε κοινό χώρο ενδιαφερόντων. Οι πηγές αναφέρουν ότι η σχέση ξεκίνησε ως φιλία και εξελίχθηκε σιγά-σιγά.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Κέρτις εμφανίστηκε στο πλευρό της Άνιστον στην πρεμιέρα της 4ης σεζόν της σειράς «The Morning Show», σηματοδοτώντας μία από τις πρώτες δημόσιες «εμφανίσεις» του ζευγαριού. Φίλοι της ηθοποιού δηλώνουν ότι ο Κέρτις είναι μια «ήρεμη δύναμη», που εκείνη φαίνεται να εκτιμά ιδιαίτερα.

Jennifer Aniston finally goes Instagram official with love guru boyfriend Jim Curtis https://t.co/dT3737sy9L — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 3, 2025

Ο Τζιμ Κέρτις δραστηριοποιείται στον χώρο της ευεξίας, της υπνοθεραπείας και της προσωπικής ανάπτυξης. Έχει αναφέρει ότι η εμπειρία του με χρόνια ασθένεια τον ώθησε να αφοσιωθεί στο να βοηθά άλλους ανθρώπους, μια πορεία που φαίνεται ότι ταιριάζει με τη ζωή της Άνιστον. Η ίδια σε πολλές συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις της, έχει δείξει ενδιαφέρον για θέματα ευεξίας, αυτοφροντίδας και ισορροπίας, προφανώς, μια κοινή βάση και σημείο επαφής με τον νέο της σύντροφο.

