Άλεκ-Χιλάρια Μπάλντουιν: Κάνουν ψυχανάλυση για τη διαφορά ηλικίας στον γάμο τους

Η Χιλάρια Μπάλντουιν αποκάλυψε ότι η ίδια και ο σύζυγός της, Άλεκ, ζήτησαν τη βοήθεια ενός θεραπευτή για να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη διαφορά ηλικίας τους.

«Δεν πιστεύω ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, τουλάχιστον, στην περίπτωσή μας», είπε η 41χρονη δασκάλα γιόγκα στην Caroline Stanbury κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Uncut and Uncensored».

«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα για τα οποία πρέπει να τον κοιτάξω και να πω: ‘’Έχει 26 χρόνια περισσότερη εμπειρία’’», πρόσθεσε για τον 67χρονο σταρ της σειράς «30 Rock». «Και μερικές φορές αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, ενώ άλλες φορές σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε λίγη θεραπεία-ψυχανάλυση».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2012 και από τότε έχει αποκτήσει επτά παιδιά. Η μεγάλη διαφορά ηλικίας τους δεν είναι το μόνο εμπόδιο που έχουν αντιμετωπίσει από τότε που ένωσαν τις ζωές τους.

Οι προκλήσεις που αντιμετώπισε ο σταρ της σειράς «Baldwins» περιλαμβάνουν δύο αποβολές, τον θάνατο της κινηματογραφίστριας Halyna Hutchins το 2021 στο πλατό της ταινίας του «Rust» και τις κατηγορίες ότι η Χιλάρια προσποιήθηκε ισπανική καταγωγή και υιοθέτησε μια προφορά, κάτι που η ίδια αρνείται, χαρακτηρίζοντας την προφορά «φυσική».

Κατά τη συζήτηση για το πώς κατέληξαν να έχουν επτά μικρά παιδιά — ηλικίας από 2 έως 12 ετών — η Χιλάρια αναφέρθηκε επίσης στον προηγούμενο γάμο του ηθοποιού με την Kim Basinger, με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1993 έως το 2002.

«Είχε μια περίπλοκη κατάσταση με την προηγούμενη σύζυγό του και με την Ιρλανδία», είπε για την 30χρονη κόρη του ηθοποιού με την Kim Basinger. «Νομίζω ότι ήθελε μια ευκαιρία να το κάνει με διαφορετικό τρόπο και να κάνει διαφορετικές επιλογές».

Αν και η Χιλάρια είπε ότι η μεγάλη οικογένειά τους ήταν «πολύ καλά μελετημένη», ομολόγησε ότι είχε τις τυπικές «δύσκολες στιγμές» που μπορούν να οδηγήσουν σε επισκέψεις στο γραφείο ενός θεραπευτή.

(Δείτε το βίντεο πατώντας πάνω στο ένθετο του Instagram)

«Έχουμε τις συνηθισμένες συζυγικές διαφωνίες; Εκατό τοις εκατό», εξήγησε, προσθέτοντας ότι: «Είναι η επιθυμία και των δύο να είμαστε εκεί και να θέλουμε να το κάνουμε να λειτουργήσει. Όταν έχεις αυτό, νομίζω ότι μπορείς να περάσεις τα πάντα μαζί».

Πηγή: skai.gr

