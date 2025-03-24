Ένα από τα πολλά υπερπολυτελή και πανάκριβα ακίνητα που διαθέτει ο Τζεφ Μπέζος (Jeff Bezos) είναι μία έπαυλη - κτήμα στο Μπέβερλι Χιλς, αξίας 175 εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία αγόρασε το 2020 από τον πρώην πρόεδρο της Warner Brothers, Jack Warner.

Ο ιδρυτής και πρώην πρόεδρος της Amazon - ο οποίος ετοιμάζεται για τον γάμο του με την Lauren Sanchez το καλοκαίρι στη Βενετία - επιδιώκει να διασφαλίσει την απόλυτη προστασία και ιδιωτικότητα του σπιτιού, έχοντας μάλιστα φτιάξει στην περίμετρο έναν τεράστιο πράσινο φράχτη.

Σύμφωνα μάλιστα με το Top Closings, ο φράχτης είναι ο ψηλότερος οικιστικός φράχτης στην περιοχή, κάνοντας την έπαυλη να θυμίζει απροσπέλαστο φρούριο.

Σύμφωνα με το hellomagazine.com, η έπαυλη αγγίζει τα 1.300 τμ ενώ ο Μπέζος, μετά την αγορά του κτήματος, προχώρησε σε επέκταση της ιδιοκτησία του, χτίζοντας ένα ολοκαίνουργιο σπιτάκι δίπλα στην πισίνα, επιπλέον δωμάτια και μια περιμετρική περίφραξη για το γήπεδο παιχνιδιών, εξοπλισμένη με σύστημα φωτισμού.

Πολύ… περιληπτικά, η υπερπολυτελής έπαυλη του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου διαθέτει πολλά υπνοδωμάτια, έναν ξενώνα, ένα εσωτερικό γυμναστήριο και ένα ξεχωριστό βοηθητικό κτήριο για ασφάλεια.

Στο κτήμα υπάρχουν γήπεδα τένις και μπάσκετ, περίτεχνη πισίνα, εκτεταμένες βεράντες για φαγητό στο ύπαιθρο και γενικά ανέσεις που παραπέμπουν σε υπερπολυτελές θέρετρο παρά σε ιδιωτική κατοικία.

Πηγή: skai.gr

