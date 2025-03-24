Ο γνωστός σεφ και αδερφός του Σάκη Ρουβά, Απόστολος Ρουβάς, παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Φανή Γιαβρίδου στις 12 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής και Αγίου Νεκταρίου στον Μαραθώνα, όπου και βάφτισαν σε διπλό μυστήριο και τον γιο τους, Αλκίνοο.

Έξι μήνες μετά τον γάμο του, για πρώτη φορά το ζευγάρι μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από την ευτυχισμένη μέρα της ζωής τους με τη λιτή λεζάντα «You and me» (Εσύ κι εγώ).

Στα τρυφερά στιγμιότυπα, το νιόπαντρο ζευγάρι ποζάρει με φόντο την παραλία, η νύφη δείχνει την βέρα και το μονόπετρό της αλλά υπάρχει και ένα ακόμη, από το γαμήλιο πάρτι που χορεύουν.

